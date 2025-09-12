dalivali.bg
София
сега Незначителна облачност 16°
09 Слънчево 18°
10 Слънчево 20°
11 Слънчево 22°
12 Незначителна облачност 24°
Последни
новини
Незначителна облачност
Космическо време
Предавания Тази сутрин

Побоят над полицейския шеф в Русе: Експерти допускат, че първоначално идеята е била случаят да се прикрие

Според Андрей Янкулов реакцията на МВР е била пресилена, а за Бойко Найденов задържането на четиримата младежи е недопустимо

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  08:08 ч. 12.09.2025 г.

„Още в началото на случая с побоя на полицейския шеф в Русе се появиха версии, които една след друга бяха разбивани и стана все по-голямо объркването по отношение на официалното представяне на казуса“, коментира в „Тази сутрин“ Бойко Найденов, бивш директор на Националната следствена служба.

„Първоначалната реакция на МВР беше пресилена. Прекалено категорично се даваха едни изявления, които впоследствие се оказа, че не отговарят на действителността“, заяви от своя страна Андрей Янкулов, старши правен експерт в „Антикорупционния фонд“.

Той даде пример с „гръмкото хвърляне“ на изказвания като посегателството срещу държавността, при положение че в случая не се касае за инцидент, който се характеризира по такъв начин, а по-скоро става въпрос за битово спречкване.

„Това наелектризира общественото мнение“, допълни Янкулов.

На въпрос защо този случай не е отразен в информационния бюлетин на полицията в Русе Бойко Найденов отговори, че не е изготвен, когато е трябвало и трябва да се даде обяснение за това.

Версии за побоя над полицейския шеф в Русе: Факти, видеозаписи, спекулации

Според Янкулов може да се допусне, че случаят е прикрит.

„Самият факт, че полицейските служители, дошли на място, не задържат тези лица, за мен издава това, че първоначалната идея е била този инцидент да не види бял свят. Но когато впоследствие нещата са се развили по друг начин заради травмата, която се е появила в по-късен момент, това е нямало как да стане и се е наложило да има реакция срещу случилото се“, коментира Андрей Янкулов.

Бивш МВР министър за случая в Русе: Липса на официална информация и хаотични изявления

По информация на Бойко Найденов не е спазен протокол за действие.

„За мен е интересно кой е събрал първите доказателства на място – дали това е бил следовател, или дознател. Има огромно значение, тъй като в този конфликт, след като е замесен служител на МВР, е било необходимо да отиде следовател. Доколкото знам, първите следствени действия са извършени от дознател“, заяви Найденов.

Иван Янулов за боя с полицейски шеф: Моралът на подрастващите не е на необходимото ниво

Според него задържането на четиримата младежи е недопустимо.

„Няма никакво основание да се предполага, че те ще се укрият. Задържането е най-тежката мярка за неотклонение, с която непрекъснато се злоупотребява“, допълни той.

Според двамата експерти е много важно да се установи кой е посегнал пръв. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Боят с полицейския шеф: Русенци на протест, настояват за освобождаването на четиримата младежи

Боят с полицейския шеф: Русенци на протест, настояват за освобождаването на четиримата младежи
Български евродепутати за дроновете в Полша: Целенасочена провокация, някои от тях „не са се заблудили“

Български евродепутати за дроновете в Полша: Целенасочена провокация, някои от тях „не са се заблудили“
Трагедията в Крайници: Младата майка е била убита пред очите на трите си деца

Трагедията в Крайници: Младата майка е била убита пред очите на трите си деца
Русия с предупреждение към Полша: Да отвори границите си, иначе ще има последствия (ВИДЕО)

Русия с предупреждение към Полша: Да отвори границите си, иначе ще има последствия (ВИДЕО)
Наследникът на Ким Чен-ун: Севернокорейският лидер иска да даде властта на дъщеря си

Наследникът на Ким Чен-ун: Севернокорейският лидер иска да даде властта на дъщеря си
Тази сутрин
Снимка: Побоят над полицейския шеф в Русе: Експерти допускат, че първоначално идеята е била случаят да се прикрие
Побоят над полицейския шеф в Русе: Експерти допускат, че първоначално идеята е била случаят да се прикрие
Снимка: Георги Рачев: Учителите да предвидят един мокър вариант за понеделник в Западна България
Георги Рачев: Учителите да предвидят един мокър вариант за понеделник в Западна България
Снимка: Продължава търсенето на убиеца от село Крайници
Продължава търсенето на убиеца от село Крайници
Лице в лице
Снимка: Росен Йорданов за версиите за побоя над полицейския шеф в Русе
Росен Йорданов за версиите за побоя над полицейския шеф в Русе
Снимка: Наблюдаваните стоки от първа необходимост
Наблюдаваните стоки от първа необходимост
Снимка: Борислав Гуцанов за незаконните домове за възрастни хора
Борислав Гуцанов за незаконните домове за възрастни хора
Тази събота и неделя
Снимка: Най-добра рибена чорба
Най-добра рибена чорба
Снимка: В ателието на твореца Павел Койчев
В ателието на твореца Павел Койчев
Снимка: Уроците на Камен Донев
Уроците на Камен Донев
120 минути
Снимка: В главната роля: Владимир Карамазов
В главната роля: Владимир Карамазов
Снимка: Време за отговори: Томислав Дончев
Време за отговори: Томислав Дончев
Снимка: Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс