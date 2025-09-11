Бивш МВР министър за случая в Русе: Липса на официална информация и хаотични изявления

Събитията с руските дронове, навлезли на полска територия, отново поставиха въпроса колко близо е войната до България и как държавата ни ще се защитава в случай на подобни провокации. Това коментира бившият вътрешен министър и дипломат Румяна Бъчварова в „Тази сутрин“ и предупреди, че случилото се е „ясен опит на Русия да ескалира напрежението по границите на НАТО“.

По думите ѝ реакцията на НАТО трябва да бъде обща и премерена.

„Добрата новина е, че сме част от съюз и можем да се чувстваме по-сигурни. НАТО има натрупан опит и концепция как да реагира. Но всяка държава, включително България, трябва да има свой ясен план – как да защитава гражданите си и какво да прави при реална заплаха,“ заяви Бъчварова.

По думите ѝ у нас липсват конкретни инструкции към населението как да действа в случай на криза. „Ние трябва да знаем – оставаме ли по домовете си, търсим ли укритие, какще реагира здравната система? Това са технически въпроси, но това може да даде спокойствие“, посочи дипломатът.

Според Бъчварова ключов фактор е доверието в институциите: „Гражданите могат да запазят спокойствие само ако вярват, че държавата им казва истината и може да ги защити.“

Българската криза на доверие

По случая с пребития шеф на полицията в Русе и реакциите на институциите, Бъчварова беше категорична, че липсата на официална информация и хаотичните изявления са отворили пространство за спекулации.

„Министерството на вътрешните работи трябва да представя обективна информация, истината. Всякакви инциденти са възможни да се случат, но когато има някой, който да ти каже какво точно се е случило, ти може да се чувстваш малко по-спокоен. В този случай липсва изявление на директора на болницата и на прокуратурата“, каза бившият МВР шеф.

На въпрос защо не сме чули официална информация от здравните власти, Бъчварова отговори: „Или има такива указания, или има страх да представят някаква информация, която в общата картина да се окаже в ущърб на някого. Аз всичките тези усилия ги виждам като опит да се запази достойнството на полицейския шеф, но след всичко, което се случи видяхме обратното. Създава се хаос“.

Тя призова представителите на вътрешното министерство да оставят разследващите органи да си свършат работата и след това да коментират. „Тази криза не беше овладяна, стана повод за политически квалификации. Самият министър започна в първия момент и даде основание на президента да атакува правителството“, коментира тя и определи ситуацията като „битова“.

По случая с Никола Бургазлиев, който е подсъдим за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, Бъчварова посочи, че отново има елемент с липса на доверие към институциите и даде пример с твърденията на родителите на младежа, които изразиха съмнения към безпристрастното разследване.

„Това не би трябвало да се допуска. Целият този хаос ни дава основание сами да се разправяме и да търсим справедливостта за себе си, а това е крайният ръб пред бездната на хаоса. Това стана като модел на поведение. Всеки, който е обвинен или извърши някакво нарушение, казва, че няма доверие на властите“, посочи тя.

България се нуждае от доклад за състоянието на държавата

Тя припомни вчерашния доклад на Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС и подчерта, че и България се нуждае от подобна яснота: „Трябва да знаем накъде вървим – какви са приоритетите, какво е бъдещето на икономиката, на образованието, на децата ни. Но на първо място – сигурността на държавата и на гражданите.“

Заключението ѝ беше категорично: само през възстановяване на доверието в институциите и активен обществен дебат може да се изгради усещане за стабилност в момент, в който войната е все по-близо до нашите граници.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase