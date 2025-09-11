Два румънски изтребителя са вдигани заради руски дронове на границата с Украйна. Румънският евродепутат Дан Барна от групата „Обнови Европа“ заяви в „Тази сутрин“, че случилото се е предизвикало вълнение сред румънското общество. Последвала е реакция от министъра на отбраната.

Той коментира, че инцидентът е съвпаднал с речта на председателя на Ек Урсула дон дер Лайен, в тя е коментирала именно темата за сигурността по Източния фланг и обещанието, че всеки сантиметър европейска земя ще бъде защитена.

„Това не е първият път, в който руски дронове да стигнат до румънската граница. Този път обаче не е случаен дрон, заблуден. Изтребителите бяха превантивна мярка заради ситуацията в Полша“, обясни евродепутатът.

Барна коментира, че активирането на член 4 на НАТО от страна на Полша е очаквана реакция. Според него трябва да има силен отпор от Европа по отношение на руски провокации.

„Имам чувството, че Путин изпробва начина, по който ще реагира Европа и НАТО на подобен вид заплахи във времето. Нормално е да защитаваме нашето въздушно пространство, дори да има коментари, че това не е нищо страшно и се опитваме да влезем в конфликт с Русия“, каза още той.

Евродепутатът беше категоричен, че трябва да се покаже ясно на руския президент Владимир Путин, че подобни ситуации са неприемливи и не трябва да продължава с подобни провокации.

По думите му Румъния е втората страна в ЕС по заделени средства за отбрана по програмата SAFE, северната ни съседка ще получи 16 млрд. евро. За инвестиции в сигурността.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase