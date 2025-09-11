dalivali.bg
НАСА откри потенциални признаци на древен живот в „леопардовите петна“ на Марс

НАСА откри потенциални признаци на древен живот в „леопардовите петна“ на Марс
Иван Янулов за боя с полицейски шеф: Моралът на подрастващите не е на необходимото ниво

Иван Янулов за боя с полицейски шеф: Моралът на подрастващите не е на необходимото ниво

Сметките за парно: Фиксиран процент или индивидуална формула е по-справедливият вариант

Чужденци са поставили свинските глави пред няколко джамии във Франция

„Поляците имат доверие в държавата и армията си“: Български журналист с разказ за ситуацията в Полша

Малко дете загина, а други 6 бяха ранени, след като кола се вряза в детска градина в Канада

"Уолстрийт джърнъл": Тръмп е казал на Нетаняху, че не е било добре да удря "Хамас" в Катар

Мечка стръвница нахлу в женския манастир край Сопот и предизвика паника

Гръмотевични бури в Западна и Централна България в четвъртък

На 11 септември почитаме св. Теодора Александрийска, приела мъжко име заради прелюбодеяние
Предавания Тази сутрин

„Путин изпробва реакциите на Европа и НАТО“: Румъния вдигна изтребители като превантивна мярка

Евродепутат Дан Барна коментира, че Румъния е втората страна в ЕС по заделени средства за отбрана по програмата SAFE

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  08:37 ч. 11.09.2025 г.

Два румънски изтребителя са вдигани заради руски дронове на границата с Украйна. Румънският евродепутат Дан Барна от групата „Обнови Европа“ заяви в „Тази сутрин“, че случилото се е предизвикало вълнение сред румънското общество. Последвала е реакция от министъра на отбраната.

Той коментира, че инцидентът е съвпаднал с речта на председателя на Ек Урсула дон дер Лайен, в тя е коментирала именно темата за сигурността по Източния фланг и обещанието, че всеки сантиметър европейска земя ще бъде защитена.

„Това не е първият път, в който руски дронове да стигнат до румънската граница. Този път обаче не е случаен дрон, заблуден. Изтребителите бяха превантивна мярка заради ситуацията в Полша“, обясни евродепутатът.

Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дронове на границата с Украйна

Барна коментира, че активирането на член 4 на НАТО от страна на Полша е очаквана реакция. Според него трябва да има силен отпор от Европа по отношение на руски провокации.

„Имам чувството, че Путин изпробва начина, по който ще реагира Европа и НАТО на подобен вид заплахи във времето. Нормално е да защитаваме нашето въздушно пространство, дори да има коментари, че това не е нищо страшно и се опитваме да влезем в конфликт с Русия“, каза още той.

Евродепутатът беше категоричен, че трябва да се покаже ясно на руския президент Владимир Путин, че подобни ситуации са неприемливи и не трябва да продължава с подобни провокации.

Полша затвори 4 летища след руска атака с дронове до границата с Украйна

По думите му Румъния е втората страна в ЕС по заделени средства за отбрана по програмата SAFE, северната ни съседка ще получи 16 млрд. евро. За инвестиции в сигурността.

„Има натиск върху магистрати, искат сина ни за изкупителна жертва“: Говорят родителите на Бургазлиев

Даниел Митов: Изтеклият запис потвърждава версията на МВР за побоя над Николай Кожухаров

По разпореждане на Сарафов: Прокуратурата ще действа по нов начин при случаите на домашно насилие

Областният управител на Плевен се раздели с поста си

Полицията откри изчезналата 9-годишна Селин

Иван Янулов за боя с полицейски шеф: Моралът на подрастващите не е на необходимото ниво
Сметките за парно: Фиксиран процент или индивидуална формула е по-справедливият вариант
„Поляците имат доверие в държавата и армията си“: Български журналист с разказ за ситуацията в Полша
Милен Керемедчиев за атаката на Израел в Катар
Стартът на политическия сезон
Надежда Нейнски: Всички имаме една и съща цел – мир в Близкия изток
Най-добра рибена чорба
В ателието на твореца Павел Койчев
Уроците на Камен Донев
В главната роля: Владимир Карамазов
Време за отговори: Томислав Дончев
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс