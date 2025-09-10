dalivali.bg
София
сега Облачно 17°
08 Разкъсана облачност 18°
09 Облачно 20°
10 Слънчево 22°
11 Слънчево 24°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
Светът

Полша затвори 4 летища след руска атака с дронове до границата с Украйна

Военни самолети са били активирани, за да се гарантира безопасността на въздушното пространство

Снимка: Ройтерс

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:20 ч. 10.09.2025 г.

Полша затвори 4 летища, включително основното си летище „Шопен“ във Варшава, съобщи Федералната авиационна администрация на САЩ, след като Русия започна удари с дронове близо до границата с Украйна.

Военните сили на Полша заявиха в публикация в X, че военни самолети са били активирани, за да се гарантира безопасността на въздушното пространство, въпреки че командването не потвърди официално, че летища са били затворени.

„Полските и съюзническите самолети оперират в нашето въздушно пространство, докато наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са приведени в най-висока готовност“, се казва в публикацията на оперативното командване на армията.

Дрон се разби в Полша близо до границата с Беларус

Федералната авиационна администрация на САЩ посочи, че летището Ржешов–Ясионка в югоизточната част на Полша, ключов хъб за пренос на пътници и оръжие към Украйна, е сред временно затворените летища.

По-рано украинските военновъздушни сили съобщиха, че руски дронове са навлезли във въздушното пространство на Полша, като представляват заплаха за град Замосц, но впоследствие изтриха това съобщение от платформата Telegram.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Нови кадри от нападението в Русе улавят първи удар, нанесен от човек извън колата

Нови кадри от нападението в Русе улавят първи удар, нанесен от човек извън колата

Първо по bTV: Говори съпругата на началника на полицията в Русе

Първо по bTV: Говори съпругата на началника на полицията в Русе
Дете загина след падане от самоделно АТВ в Дряновско

Дете загина след падане от самоделно АТВ в Дряновско
Проф. Рачев: Времето на 15 септември ще е хубаво, сутринта децата да си вземат дрешка

Проф. Рачев: Времето на 15 септември ще е хубаво, сутринта децата да си вземат дрешка

Столичен квартал остава без вода

Столичен квартал остава без вода
Тази сутрин
Снимка: „Божият инфлуенсър“ - Карло Акутис, стана първи светец на Католическата църква за хилядолетието
„Божият инфлуенсър“ - Карло Акутис, стана първи светец на Католическата църква за хилядолетието
Снимка: Невролог: Хроничната злоупотреба на райски газ развива увреждания на периферните нерви
Невролог: Хроничната злоупотреба на райски газ развива увреждания на периферните нерви
Снимка: Нови кадри от нападението в Русе улавят първи удар, нанесен от човек извън колата
Нови кадри от нападението в Русе улавят първи удар, нанесен от човек извън колата
Лице в лице
Снимка: Докъде стигна разследването на МВР за инцидента с Николай Кожухаров?
Докъде стигна разследването на МВР за инцидента с Николай Кожухаров?
Снимка: Денков: Това, което виждаме през последните месеци, е едно непрекъснато замазване на проблемите
Денков: Това, което виждаме през последните месеци, е едно непрекъснато замазване на проблемите
Снимка: Любомир Каримански за състоянието на държавната хазна
Любомир Каримански за състоянието на държавната хазна
Тази събота и неделя
Снимка: Най-добра рибена чорба
Най-добра рибена чорба
Снимка: В ателието на твореца Павел Койчев
В ателието на твореца Павел Койчев
Снимка: Уроците на Камен Донев
Уроците на Камен Донев
120 минути
Снимка: В главната роля: Владимир Карамазов
В главната роля: Владимир Карамазов
Снимка: Време за отговори: Томислав Дончев
Време за отговори: Томислав Дончев
Снимка: Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс