Полша затвори 4 летища след руска атака с дронове до границата с Украйна

Полша затвори 4 летища, включително основното си летище „Шопен“ във Варшава, съобщи Федералната авиационна администрация на САЩ, след като Русия започна удари с дронове близо до границата с Украйна.
Военните сили на Полша заявиха в публикация в X, че военни самолети са били активирани, за да се гарантира безопасността на въздушното пространство, въпреки че командването не потвърди официално, че летища са били затворени.
„Полските и съюзническите самолети оперират в нашето въздушно пространство, докато наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са приведени в най-висока готовност“, се казва в публикацията на оперативното командване на армията.
Федералната авиационна администрация на САЩ посочи, че летището Ржешов–Ясионка в югоизточната част на Полша, ключов хъб за пренос на пътници и оръжие към Украйна, е сред временно затворените летища.
По-рано украинските военновъздушни сили съобщиха, че руски дронове са навлезли във въздушното пространство на Полша, като представляват заплаха за град Замосц, но впоследствие изтриха това съобщение от платформата Telegram.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK