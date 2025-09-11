dalivali.bg
София
"Кадрите показаха достатъчно": Русе протестира срещу задържането на младежите след побоя

Четиримата тийнейджъри, на възраст от 15 до 19 години, в момента са в ареста след побоя над шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров

Димитър Върбанов

Публикувано в  23:30 ч. 11.09.2025 г.

Демонстрация на недоволство в Русе, седмица след инцидента, при който пострада директорът на полицията в града - комисар Николай Кожухаров. Протестиращите се обявиха срещу задържането на четиримата младежи.

Протестната демонстрация започна в 18 часа пред Съдебната палата в дунавския град.

Организаторите призовават за „свободата на децата на Русе“. Четиримата тийнейджъри, на възраст от 15 до 19 години, в момента се намират в ареста след решение на окръжния съд.

Протестиращите настояват и за оставката на шефа на областното полицейско управление – пострадалия Николай Кожухаров.

"Аз споделям мнението, на което всички бяхме свидетели. В смисъл, кадрите показаха достатъчно. Не виждам какво повече трябва да видим, за да разберем, че се е получила някаква огромна несправедливост спрямо тези деца, които лежат без никаква причина, според мене", заяви пред bTV Боян Малашев. 

" Искам да знам истината, искам да знам защо тези деца ще бъдат съдени, ама точно да се знае. Ние сутринта ставаме – имаме една информация, след това имаме друга, на следващия ден – трета, и не се припокриват нещата", каза Петя Дудева от Русе. 

Побоят в Русе: Изтеклият запис от улична камера беше разтълкуван различно от опозицията и МВР

"Той тръгва да защити своя спътник. Но първоначално агресията е насочена към неговия спътник. Той като полицай е длъжен да реагира. Без значение кога се е легитимирал - в момента, в който той се легитимира всякакви действия от отсрещната страна трябва да бъдат прекратени. 

