Побоят в Русе: Изтеклият запис от улична камера беше разтълкуван различно от опозицията и МВР

Парламентът отхвърли искането на опозицията за изслушване на премиера Росен Желзков по казуса с побоя над директора на русенската полиция Николай Кожухаров.

Кожухаров остава в интензивното отделение, а спорът кой е нанесъл първият удар продължи и днес.

Изтеклият вчера запис от улична камера беше разтълкуван различно от опозицията и МВР.

Според ПП-ДБ на него ясно се вижда, че спътникът на комисар Кожухаров първи проявява агресия. От формацията обвиниха МВ , че разпространяват лъжи и заговориха отново за оставката на вътрешния министър.

На свой ред Данниел Митов беше категоричен: изтеклият запис доказва казаното от МВР, че шефът на русенската полиция е пострадал тежко след нападения в гръб при опит да предотврати противообществена проява и че не неговата компания не е нанесла първия удар.

Всичко останало Митов определи като лъжи и манипулации от политици, сайтове и тролове.

В парламентa опозицията поиска премиерът Росен Желязков да обясни случилото се в Русе.

„Не може да се гради доверието в институциите с лъжи и с прикриване на информация“, каза Атанас Атанасов от ПП-ДБ.

Искането за изслушване беше отхвърлено с гласовете на ГЕРБ, ДПС-Ново начало и „Има такъв народ“. БСП - се въздържаха.

„МВР излъга, грозно. МВР министъра излъга още по-грозно. Институциите, които трябва да се грижат за сигурността и да докладват истината в съда - излъгаха съда и българските граждани. Това си е за оставка на министъра“, заяви депутатът от ПП-ДБ Асен Василев.

„Сериозно ли е да се очаква подаване на оставка по казус, по който МВР няма абсолютно никаква вина, нито пък по някакъв начин ние сме представили някаква невярна информация или версия. Едно нещо ми дайте, за което МВР е излъгало. Казали сме при какъв инцидент е пострадал, казали сме ,че е опитал да предотврати противообществена проява и саморазправа, което му е задължението като полицай“, каза вътрешният министър Даниел Митов.



По думите на вътрешния министър изтеклият вчера запис е единственият, който дава подробности за случилото се. Даниел Митов се възмути, че в общественото пространство се тиражират неверни версии като например, че на сутринта след сблъсъка началникът на русенската полиция е отишъл на фитнес.

Опита се да внесе и яснота кога е станало ясно, че комисар Кожухаров е в тежко състояние, налагащо четиричасова животоспасяваща операция.

„Тук има един момент, в който първо те отиват в спешното отделение. На директора му е направена очевидно повърхностна проверка, повърхностен преглед“, каза Митов.

Той се прибира вкъщи и после се връща?

Да. Тогава не е имало начин да преценят, че е имало роптура на бъбрека, счупено ребро, хематом и т.н.



От болницата в Русе не коментираха изказването на вътрешния министър.