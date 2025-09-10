dalivali.bg
Остри реакции след нарушаването на полското въздушно пространство
Руски дронове навлязоха в Полша, последва незабавна реакция - Активира се член 4 от договора с НАТО

Мъж се удави в Приморско

Надежда Нейнски: Европа трябва да се адаптира към новата геополитическа ситуация и да стане сериозен играч

„Общество има основания да не харесва политическия си елит, но се е вглъбило в битовите си проблеми“

Румен Радев предупреждава за опасна ескалация след дроновете над Полша

Андрей Новаков: Полски и литовски SIM карти са открити в дроновете над Полша

Камала Харис: Кандидатурата на Байдън за преизбиране беше безразсъдна

Фон дер Лайен: Европа ще защитава всеки сантиметър от Източния фланг с нови военни инициативи

Противоречиви дебати в парламента белязаха избора на Мария Филипова за заместник-омбудсман
Побоят в Русе: Изтеклият запис от улична камера беше разтълкуван различно от опозицията и МВР

Николай Кожухаров остава в интензивното отделение

Гергана Венкова Гергана Венкова

Публикувано в  19:28 ч. 10.09.2025 г.

Парламентът отхвърли искането на опозицията за изслушване на премиера Росен Желзков по казуса с побоя над директора на русенската полиция Николай Кожухаров.

Кожухаров остава в интензивното отделение, а спорът кой е нанесъл първият удар продължи и днес.

Зам.-министърът на МВР за случая в Русе: Шефът на русенската полиция е реагирал нормално

Изтеклият вчера запис от улична камера беше разтълкуван различно от опозицията и МВР.

Според ПП-ДБ на него ясно се вижда, че спътникът на комисар Кожухаров първи проявява агресия. От формацията обвиниха МВ , че разпространяват лъжи и заговориха отново за оставката на вътрешния министър.

На свой ред Данниел Митов беше категоричен: изтеклият запис доказва казаното от МВР, че шефът на русенската полиция е пострадал тежко след нападения в гръб при опит да предотврати противообществена проява и че не неговата компания не е нанесла първия удар.

Всичко останало Митов определи като лъжи и манипулации от политици, сайтове и тролове.

Даниел Митов: Изтеклият запис потвърждава версията на МВР за побоя над Николай Кожухаров

В парламентa опозицията поиска премиерът Росен Желязков да обясни случилото се в Русе.

„Не може да се гради доверието в институциите с лъжи и с прикриване на информация“, каза Атанас Атанасов от ПП-ДБ.

Искането за изслушване беше отхвърлено с гласовете на ГЕРБ, ДПС-Ново начало и „Има такъв народ“. БСП - се въздържаха.

„МВР излъга, грозно. МВР министъра излъга още по-грозно. Институциите, които трябва да се грижат за сигурността и да докладват истината в съда - излъгаха съда и българските граждани. Това си е за оставка на министъра“, заяви депутатът от ПП-ДБ Асен Василев.  

Ивайло Мирчев: Митов политизира случая с побоя над полицейския шеф в Русе, настояваме за оставки

„Сериозно ли е да се очаква подаване на оставка по казус, по който МВР няма абсолютно никаква вина, нито пък по някакъв начин ние сме представили някаква невярна информация или версия. Едно нещо ми дайте, за което МВР е излъгало. Казали сме при какъв инцидент е пострадал, казали сме ,че е опитал да предотврати противообществена проява и саморазправа, което му е задължението като полицай“, каза вътрешният министър Даниел Митов.

По думите на вътрешния министър изтеклият вчера запис е единственият, който дава подробности за случилото се. Даниел Митов се възмути, че в общественото пространство се тиражират неверни версии като например, че на сутринта след сблъсъка началникът на русенската полиция е отишъл на фитнес.

Опита се да внесе и яснота кога е станало ясно, че комисар Кожухаров е в тежко състояние, налагащо четиричасова животоспасяваща операция. 

„Тук има един момент, в който първо те отиват в спешното отделение. На директора му е направена очевидно повърхностна проверка, повърхностен преглед“, каза Митов.

Той се прибира вкъщи и после се връща?

Да. Тогава не е имало начин да преценят, че е имало роптура на бъбрека, счупено ребро, хематом и т.н.

От болницата в Русе не коментираха изказването на вътрешния министър.

