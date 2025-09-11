За четвъртък вечерта е насрочен протест в Русе в защита на четиримата младежи, участвали в бой с полицейския началник в града Николай Кожухаров на 4 септември.

Протестната демонстрация ще започне в 18 часа пред Съдебната палата в дунавския град.

Организаторите призовават за „свободата на децата на Русе“. Четиримата тийнейджъри, на възраст от 15 до 19 години, в момента се намират в ареста след решение на окръжния съд.

Протестиращите ще настояват и за оставката на шефа на областното полицейско управление – пострадалия Николай Кожухаров.

Междувременно в София гражданско движение "БОЕЦ" организира също протест, но с искане за оставката на министър Даниел Митов. Причината, според организаторите: лъжите, изречени след инцидента в Русе.

Проявата е насрочена за 18:30ч. пред МВР, на ул. "6-ти Септември".

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK