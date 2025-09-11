За четвъртък вечерта е насрочен протест в Русе в защита на четиримата младежи, участвали в бой с полицейския началник в града Николай Кожухаров на 4 септември.
Протестната демонстрация ще започне в 18 часа пред Съдебната палата в дунавския град.
Организаторите призовават за „свободата на децата на Русе“. Четиримата тийнейджъри, на възраст от 15 до 19 години, в момента се намират в ареста след решение на окръжния съд.
Протестиращите ще настояват и за оставката на шефа на областното полицейско управление – пострадалия Николай Кожухаров.
Междувременно в София гражданско движение "БОЕЦ" организира също протест, но с искане за оставката на министър Даниел Митов. Причината, според организаторите: лъжите, изречени след инцидента в Русе.
Проявата е насрочена за 18:30ч. пред МВР, на ул. "6-ти Септември".
