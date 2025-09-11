"Има два аспекта на този случай - чисто криминалната страна на нещата, като основният извод, който трябва да си извадим оттам е, че група младежи са с хулиганско поведение извършиха нещо, което би трябвало да има правилен обществен отзвук. Т.е за всички хора, които се тревожат, когато трябва да направят забележка на превъзбудени младежи, на локали, сега при този развой на събитията, ще бъдат доста по-въздържани. Но има и друга страна - аз не виждам различни версии, аз виждам само работа по системата "скандализирай, поляризирай, персонализирай".

Този случай се използва за гориво за предстоящите есенни политически събития. Това заяви в предаването "Лице в лице" по bTV криминалният психолог Росен Йорданов за случая в Русе, при който полицейският началник на града влезе в болница след предполагаем тежък побой.

Според него "значимостта на този случай в Русе идва от това, че е нарушено едно табу, една морална норма, която трябва да е възпитана сред най-младите хора и това е, че полицаят е орган, който ти не можеш да си позволяваш да го биеш".

Директорът на русенската полиция Николай Кожухаров остава в интензивното отделение, а спорът кой е нанесъл първият удар - той или младежите, продължава.

"Понякога трябва да изпуснеш едно престъпление, за да хванеш по-голямо. Ако всяко нещо, което се случи, ние го превръщаме в един профански разговор, в който всеки е полицай, всеки е разбирач от всичко - това е един ефект след ковидния период, в който всичко започна да се поляризира и целта е да се създава едно чувство у хората за постоянен гняв, за постоянна неудовлетвореност, за постоянно чувство, че си изоставен, нечут, неподкрепен и в цялото това нещо някой ще се възползва", смята криминалният психолог.

Изтеклите записи от улична камера в момента на боя бяха разтълкувани различно от опозицията и МВР, както и от гражданите в социалните мрежи. Там спорът е кой е посегнал първи.

Това поляризиране е защитна реакция на психиката, уточни Йорданов. "По принцип ние живеем с една умерена доза илюзия за контрол, т.е всички хора, за да сме здрави психично, трябва да имаме една илюзия за контрол, че притежаваме контрол и когато това, чрез ковид, ни беше отнето, едната част от хората реагира защитно, параноично, за да си върнат контрола". Според психолога състоянието на общественото психично здраве не е добро.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK