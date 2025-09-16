Две тежки катастрофи с мощни автомобили през изминалите дни.

На изхода на Варна, шофьор на луксозен италиански суперавтомобил помете две коли. Петима пострадаха, сред тях и 4-годишно дете. Според една от версиите става дума за загубено управление след гонка с друг автомобил.

Вчера пък на Ботевградско шосе американска спортна кола буквално се разцепи след тежък удар в дърво с над 200 км/ч при ограничение от 70 км/ч. При катастрофата загина шофьорът на колата.

За новата поредица от инциденти след несъобразена скорост и действието на последните законодателни промени разговаряме с Диана Русинова от Европейския център по транспортни политики.

Снимка: bTV

Във вчерашния ден екип на ЕЦТП са били на мястото на инцидента.

„Първата възможна версия е технически инцидент, втората е, тъй като гумите на автомобила бяха наистина много стари – 2016 година, възможно е от високата скорост някоя от тях да се е спукала“, обясни Русинова.

По думите ѝ колата сама по себе си е неустойчива, тъй като е със задно предаване.

Тя коментира и инцидента във Варна от преди 2 дни – при който суперкола, много скъп автомобил, се удари в други две коли – за щастие, без жертви.

„Във всички тези инциденти, при които се кара в градски условия с такава скорост, има сходства. Тези коли се карат с такава скорост на писта от професионалисти, а не от любители в градска среда. Тези коли хвърчат като снаряди и буквално стават неуправляеми“, обясни Русинова.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK