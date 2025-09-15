Загиналият водач при тежката катастрофа в София тази сутрин на „Ботевградско шосе“ е управлявал автомобила си с 218 км/ч.

Това коментира Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики в профила си във Фейсбук.

Тя посочва, че автомобилът е бил със сликови гуми.

Тов са гуми за сухо време с гладка повърхност (без шарки). Дават максимално сцепление и висока скорост в завой при болидите.

"Пълно безобразие и незачитане на правилата. Резултатът е един умрял, по-скоро размазан, този път без случайни жертви. Късмет, може би", посочва пътният експерт.

Русинова отправи апел за разумно шофиране с видео, публикувано на страницата на центъра в социалната мрежа.

Снимка: Facebook/Diana Russinova

„В деня, в който изпращаме децата си на училище, тук стана брутална катастрофа, при която водач самокатастрофира. Той е починал на място. Скоростта е била огромна. Това е пореден зверски пътен инцидент в София, който става само в рамките на няколко дни на булеварда. На „Ботевградско шосе“ ограничението е 70 км/ч. Този водача е карал вероятно с много, много по-висока скорост, за да се разцепи по този начин“, посочва Русинова.

Тя коментира, че това се случва в деня, в който слагаме „раниците на гърбовете на децата си“ и е заради неразумно поведение, а не заради инфраструктура.

