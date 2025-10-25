Предстоят ни още политически трусове – около това мнение се обединиха в „Тази събота“ социолозите от „Тренд“ и „Алфа Рисърч“ Евелина Славкова и Геновева Петрова.

Според Славкова и Бойко Борисов, и Делян Пеевски имат своите загуби, но и своите позитиви от създалата се ситуация.

„Най-вероятно на „ДПС-Ново начало“ им се искаше официално да влязат във властта със свои министри. Може тук да се види някаква загуба за тях. Голямата тежест пада върху загубата, която ГЕРБ и Бойко Борисов индексират“, коментира тя.

По думите ѝ все повече изглежда, че Борисов губи своя морален образ и все повече започваме да говорим за него в други категории, които през последните години не са били част от коментарите ни спрямо него.

Според Евелина Славкова се направи опит за много по-дълбоки промени, които да се случат в рамките на това правителство, но те не се реализираха, което не означава, че след като тази сериозна политическа криза отмина, няма да има друга.

„Смятам, че ще се сблъскаме с много още такива поводи да се събираме и да коментираме какво стана. В някакъв момент ще стане нещо“, смята Славкова.

Социологът Геновева Петрова също се съгласи с това мнение.

„Ситуацията не беше толкова безобидна. На политическата сцена беше внесена пушка. В момента не гръмна, но и все още е на сцената. Затова смятам, че рискът от нови трусове и конфликти няма да приключат“, смята Петрова.

„Ако доскоро при такива ситуации спусъкът основно се държеше от лидера на ГЕРБ, сега стана ясно, че може би вече има и други, които имат шанс да станат такива“, каза социологът.

По думите ѝ „много крещящо“ е отсъствието на другите двама коалиционни партньори БСП и ИТН.

„Обяснявам си го с липсата на пълен консенсус между тези две партии и ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“, от друга страна. Ще видим скоро по кои въпроси не се разбират“, каза Геновева Петрова.

Според нея партиите, участващи в управлението, макар и плавно, търпят щети от участието си в него - особено БСП и ИТН.

„Лидерите им трябва да направят по-смели заявки, а не да мълчат“, смята Петрова.

На въпрос реалистичен ли е 4-годишен мандат на това правителство тя заяви, че е възможен.

„Важният въпрос в случая е за легитимността на това управление, защото ако то не промени впечатлението, че се случват някакви задкулисни неща, неговата обществена легитимност все повече ще намалява“, на мнение е социологът от „Алфа Рисърч“.

Според Евелина Славкова Румен Радев е дал заявка, че ще участва на политическата сцена.

„Той стяга останалите политически партии, така че със сигурност ще се направи опит, независимо от турбуленциите, поне до президентските избори това правителство да оцелее“, на мнение е Славкова.

