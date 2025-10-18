След резултатите от местния вот в Пазарджик миналата неделя последва политически трус в държавата.

Лидерът на ГЕРБ, партията мандатоносител, поиска преформатиране на управлението.

Вчера стана ясно, че разговори с партньорите има и предстои да бъде привлечен още един към коалицията – „ДПС – Ново начало“.

По информация на bTV засега не се предвиждат персонали промени в правителството на Бойко Борисов, а само смяна на председателя на Народното събрание Наталия Киселова.

Темата коментираха в предаването „Тази събота и неделя“ социолога Андрей Раайчев и политолога Христо Панчугов.

„Ако се вярва на опозицията и на доста голяма част от българското общество – ДПС вече е във властта. Делян Пеевски освен това заяви, не еднократно, че на него се крепи това управление. В този смисъл въпросът дали е във властта, като че ли е по-маловажен. Големият въпрос е дали ще влезе официално във властта – ще има министри и ще стане част от споразумението, което е коалиционно споразумение към този момент“, уточни Панчугов.

Според него не става въпрос за цялостно преформатиране на управлението, а за заявяване на позиция.

„Пазарджик беше са мизансценът. Опитът е да се демонстрира, че ГЕРБ не е просто някакъв пълнеж на управлението. Предполагам, че ще видим... То беше казано ясно всъщност кои са хората, които трябва да си подадат оставките в рамката на това правителство“, допълни политологът.

Той уточни, че вътрешният министър не е бил споменат в първото изказване на Борисов, а е споменат по-късно, за да не излезе, че атакува само чуждите министри.

И според Райчев местните избори в Пазарджик трябва да се извадят извън скоба, защото там нищо особено не се е случило. Социологът напомни, че ДПС винаги е имало голямо влияние в региона.

„Аз виждам сцена, при която Бойко Борисов казва: „Или аз премиер, или избори. Просто ясно. И Желязков беше сложен в някаква такава много непонятна позиция – седеше там като ученик, на когото се карат“, смята Райчев.

Според него ситуацията в петък изглеждаше по друг начин или защото някой е разубедил Борисов да става премиер, или трябва да очакваме нов обрат в понеделник.

