Персонални промени в състава на правителството на Росен Желязков няма да има, научи bTV от свои източници.
В понеделник Желязков ще проведе среща с партньорите от БСП и „Има такъв народ“, с които ще обсъди как ще бъде осигурено стабилно мнозинство в парламента за конкретни и ключови въпроси като приемането на Бюджет 2026.
Ако на срещата бъде постигнато решение в мнозинството да влезе и „ДПС – Ново начало“, то на нея ще бъдат поканени и техни представители.
Ако се стигне до консенсус за формиране на консолидирано мнозинство , промените ще засегнат само постове в парламента – като смяна на председателя на Народното събрание Наталия Кислелова и промени в ръководствата на парламентарните комисии.
