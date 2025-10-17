„Щях да поискам оставката на Даниел Митов, но шефът МВР в Пазарджик е уволнен“. Това каза председателят на ГЕРБ Бойко Борисов.

След местните избори за общински съветници в Пазарджик ГЕРБ обявиха бойкот на парламента. Коалиционният трус беше предизвикан от изненадващите резултати. През 2023 година ДПС получи едва 685 гласа за общинския съвет, а на 12 октомври 2025 г. спечели надпреварата, събирайки с 5508 гласа. ГЕРБ от трета политическа сила, падна на пета.

Това предизвика недоволството в председателя на партията Бойко Борисов, който заяви, че групата му няма да участва в кворума в Народното събрание, а премиерът Росен Желязков отмени заседанието на Министерския съвет.

„В рамките на нашия мандат постъпихме отговорно и направихме правителство. Това е петото, което сглобяваме, и всяко е по-сложно. Сглобката беше най-сложното. Тогава бяхме достатъчни с ПП-ДБ“, коментира след срещата на Изпълнителната комисия на ГЕРБ с областните координатори на партията.

„Направихме сглобката и те докараха ДПС, за да направим стабилно управление. Всеки ден говореха за ДПС и Делян Пеевски, за променения, готиния, най-добър човек. С Кирил Петков и Делян Пеевски седнахме да водим диалог с президента Володимир Зеленски. Тогава на тази маса ПП и ДБ не знаеха ли кой е на тази маса?“, добави той.

„Възложихме на кабинета като партия, защото партиите носят отговорност. Два-три дни се упражняват как един обикновен депутат наредил на другите и казал на премиера. Затова вчера помолих Росен Желязков, наш съпартиец от 20-30 години, да иде и да се срещне с ИТН и БСП, които са подписали санитарен кордон срещу Пеевски. От 20 години познавам Делян Пеевски и знам на какво мога да разчитам. Знам, че като му кажа нещо, той се съобразява. Знам, че той като ме помоли нещо, аз го изпълнявам“, коментира лидерът на ГЕРБ“, посочи Бойко Борисов.

