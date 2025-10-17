„Трябва да проведем среща с ДПС – Ново начало, с Пеевски трябва да се говори в очите“. Това каза председателят на ГЕРБ Бойко Борисов след срещата на Изпълнителната комисия на ГЕРБ с областните координатори на партията.

След местните избори за общински съветници в Пазарджик ГЕРБ обявиха бойкот на парламента. Коалиционният трус беше предизвикан от изненадващите резултати. През 2023 година ДПС получи едва 685 гласа за общинския съвет, а на 12 октомври 2025 г. спечели надпреварата, събирайки с 5508 гласа. ГЕРБ от трета политическа сила, падна на пета.

Според Борисов зам.-председателят на ГЕРБ и министър на вътрешните работи Даниел Митов „е спасил кожата“ след лошото представяне на партията в Пазарджик, тъй като директорът на полицията в областния град е подал оставка.

Председателят на ГЕРБ коментира, че партията е постъпила отговорно, съставяйки правителство с премиер Росен Желязков, но поиска отговорността за кабинета да е споделена.

„Делян Пеевски казва, че подкрепя правителството. БСП и ИТН пак се скриха – ГЕРБ да каже. Искат аз да кажа, че каним „Новото начало“, после да кажат – Борисов ги покани. Другата алтернатива е избори. Трябва да проведем среща с ДПС – Ново начало. Да се срещнем с тях, партньорството изисква преди да се хокаш по дадена тема, да питаш партньорите, за да видиш как им се отразява“

„При нас компромиси не може да има“, категоричен беше Борисов.

„С Пеевски трябва да се говори право в очите. Това може, това не може. Да е да, не е не. Тогава няма проблем в комуникацията. Аз друг вариант нямам. ПП и ДБ не предлагат нищо. С „Възраждане“, „Величие“ и МЕЧ не може. Според мен не му е времето да се правят промени в правителството, но в рамките на парламента може да се направи. Да се сътвори мнозинство, да се изговори кой проект на бюджета да се подкрепи. Договорим ли се с колегите, действаме“, обясни още Бойко Борисов.

