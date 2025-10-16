Атанас Зафиров: На дневен ред са оставките на министрите на БСП и Наталия Киселова

„Бойко Борисов и външният министър дадоха заявки, че ДПС-Ново начало трябва да бъде част от това управление“, каза председателят на БСП Атанас Зафиров. „За да се случи каквото и да било, страната се нуждае от стабилност – стабилно управление, мнозинство и последователност“, посочи той.

„Това управление нямаше да съществува без подкрепата на ДПС-Ново начало. Нормално е, когато даваш подкрепа да имаш определи очаквания и изисквания. Предстои разговор да бъде проведен и да вземем решения“, обясни Зафиров.

Провели са се заседания на Изпълнителното бюро на БСП и на коалицията „БСП – Обединена левица“. Темата е била очертаващата се правителствена криза.

„Факт е, че без стабилното поведение на БСП това управление нямаше да съществува. Властта за нас не е самоцел. От самото начало сме имали коректна позиция. За осем месеца не сме си позволили публично да критикуваме никой от съвместното управление“, добави той.

Според председателя на БСП в структурите на партията има напрежение заради участието в коалицията с ГЕРБ и „Има такъв народ“ и подкрепата от ДПС-НН.

Четвърта партия в управлението?

„Готови сме на разговори за запазване на правителството с оглед на задачите, които предстоят, и бюджетът, но инициативата трябва да бъде от мандатоносителя“, каза Зафиров.

„Не само оставката на Наталия Киселова е на дневен ред. На дневен ред са оставките на всички участници от БСП-ОЛ. Като започнем от председателя на НС, вицепремиер и министри. Не сме се вкопчили. Няма да позволим да бъде принизявани резултатите на нашите министри. Критики срещу работата на Наталия Киселова не съм чувал. Ако се върви към преформатиране на управлението и ново формално мнозинство, нормално е разговорът да започне отначало“, обясни лидерът на БСП.

„Склонни сме да сменим всички участници в това управление, ако има аргументи. Няма свещени крави в това управление. Това се отнася и за нашите партньори“, коментира Атанас Зафиров.