Атанас Зафиров: На дневен ред са оставките на министрите на БСП и Наталия Киселова

„Бойко Борисов и външният министър дадоха заявки, че ДПС-Ново начало трябва да бъде част от това управление“, каза председателят на БСП Атанас Зафиров. „За да се случи каквото и да било, страната се нуждае от стабилност – стабилно управление, мнозинство и последователност“, посочи той.
„Това управление нямаше да съществува без подкрепата на ДПС-Ново начало. Нормално е, когато даваш подкрепа да имаш определи очаквания и изисквания. Предстои разговор да бъде проведен и да вземем решения“, обясни Зафиров.
Провели са се заседания на Изпълнителното бюро на БСП и на коалицията „БСП – Обединена левица“. Темата е била очертаващата се правителствена криза.
„Факт е, че без стабилното поведение на БСП това управление нямаше да съществува. Властта за нас не е самоцел. От самото начало сме имали коректна позиция. За осем месеца не сме си позволили публично да критикуваме никой от съвместното управление“, добави той.
Според председателя на БСП в структурите на партията има напрежение заради участието в коалицията с ГЕРБ и „Има такъв народ“ и подкрепата от ДПС-НН.
Четвърта партия в управлението?
„Готови сме на разговори за запазване на правителството с оглед на задачите, които предстоят, и бюджетът, но инициативата трябва да бъде от мандатоносителя“, каза Зафиров.
„Не само оставката на Наталия Киселова е на дневен ред. На дневен ред са оставките на всички участници от БСП-ОЛ. Като започнем от председателя на НС, вицепремиер и министри. Не сме се вкопчили. Няма да позволим да бъде принизявани резултатите на нашите министри. Критики срещу работата на Наталия Киселова не съм чувал. Ако се върви към преформатиране на управлението и ново формално мнозинство, нормално е разговорът да започне отначало“, обясни лидерът на БСП.
„Склонни сме да сменим всички участници в това управление, ако има аргументи. Няма свещени крави в това управление. Това се отнася и за нашите партньори“, коментира Атанас Зафиров.
Трусовете в коалицията
Коалицията между ГЕРБ, БСП, ИТН и „Алианс за права и свободи“ в 51-вото Народно събрание успя да излъчи правителството с премиер Росен Желязков. През януари 2025 г. кабинетът положи клетва.
През април АПС напусна коалицията заради Делян Пеевски. При последния вот на недоверие през септември правителството не падна благодарение на гласовете на групата на ДПС-Ново Начало.
Коалиционният трус беше предизвикан от резултатите от местните избори за общински съветници в Пазарджик. През 2023 година ДПС получи едва 685 гласа за общинския съвет, а на 12 октомври 2025 г. спечели надпреварата, събирайки с 5508 гласа. ГЕРБ от трета политическа сила, падна на пета.
Това предизвика недоволството в председателя на партията Бойко Борисов, който заяви, че групата му няма да участва в кворума в Народното събрание, а премиерът Росен Желязков отмени заседанието на Министерския съвет.
