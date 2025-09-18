Народните представители отхвърлиха внесения вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков. Вотът беше за провал във вътрешната политика и правосъдието.

Правителството беше подкрепено от групите на ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и ДПС-НН. Срещу кабинета бяха групите на ПП-ДБ, „Възраждане“, АПС, МЕЧ и „Величие“.

2 / 10 Депутатите отхвърлиха вота на недоверие срещу правителството на Росен Желязков Кабинетът оцеля след подкрепа от групите на ГЕРБ-СДС БСП , ИТН и ДПС-НН. Бойко Борисов не участва в гласуването Снимка: Ладислав Цветков Снимка: Ладислав Цветков Снимка: Ладислав Цветков Снимка: Ладислав Цветков Снимка: Ладислав Цветков Снимка: Ладислав Цветков Снимка: Ладислав Цветков Снимка: Ладислав Цветков Снимка: Ладислав Цветков Снимка: Ладислав Цветков Снимка: Ладислав Цветков Снимка: Ладислав Цветков Снимка: Ладислав Цветков Снимка: Ладислав Цветков Снимка: Ладислав Цветков Снимка: Ладислав Цветков Снимка: Ладислав Цветков Снимка: Ладислав Цветков

„Правителството продължава своята работа за стабилност в страната. Вотът целеше създаване на революционна ситуация. Тя беше грозна и неприятна. В това Народно събрание е представена цялата палитра на политическите настроения. Тук е мястото на дебата. До физическото насилие ни дели една дума. Разбива се разбирането за това какво е политиката. Политиката е печелене на доверие за постигане на цели, а не омраза. Мястото на дебата е в парламентарната зала, а мястото на правосъдието – в съдебната зала“, каза след гласуването премиерът Росен Желязков.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов не беше в пленарната зала при гласуването. По-рано той заяви, че няма да участва в него.

„Даже няма да дойда да гласувам. Българите да си дадат сметка за тези хора – утре няма бюджет, няма Еврозона. Само към колегите от ПП-ДБ и ми е мъчно, и ме боли като ползват епитети и не отчитат направеното. Ако имат план „Б“ с кого ще управляват, какъв е план „Б“, каза Бойко Борисов.

„Винаги, когато стане опасно, когато стане напечено, Бойко Борисов го няма“, каза Ивайло Мирчев от ПП-ДБ след проваления вот на недоверие.

„Следва правителството да работи, парламентът да работи и да има държава. Тези хора трябва да разберат, че трябва да има демокрация. Трябва да се научат какво е доблест, която им липсва на тях“, коментира лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски.

„Поредният вот на недоверие, който самата опозиция знаеше, че няма как да мине, защото няма как с плагиатствани мотиви за предходни управления да се свали правителство през 2025 г. Дневният ред на държавата е друг. Апелирам опозицията да се концентрира върху важните теми като доходи и спиране на инфлацията, а не да се продължава с такива евтини спектакли“, каза депутатът от БСП Атанас Атанасов.

„При настоящия вот, господа управляващи, успяхте да обедините опозицията. Предстоят още вотове. Тепърва ви почват проблемите. Ще има за финанси, безводие, енергетика. Гответе се“, посочи Красимир Манов от МЕЧ.

По време на гласуването пред сградата на БНБ се проведе протест, организиран от "Възраждане" срещу въвеждането на еврото.

2 / 10 Депутатите отхвърлиха вота на недоверие срещу правителството на Росен Желязков Кабинетът оцеля след подкрепа от групите на ГЕРБ-СДС БСП , ИТН и ДПС-НН. Бойко Борисов не участва в гласуването Снимка: Ладислав Цветков Снимка: Ладислав Цветков Снимка: Ладислав Цветков Снимка: Ладислав Цветков Снимка: Ладислав Цветков Снимка: Ладислав Цветков Снимка: Ладислав Цветков Снимка: Ладислав Цветков Снимка: Ладислав Цветков

„Държавата ни потъва от два тежки камъка. Борисов се уплаши. Пеевски показа изключителната си простащина и нивото си на елементарна, селска, криминална фигура, която използва своята власт с компромати, за да владее дребните души, настанени в държавната администрация“, коментира днешния политически ден Костадин Костадинов.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK