„Ние сме толкова ясни, че няма накъде повече. Имаме обявен цели, които ще бъдат преследвани. Има коалиционно споразумение, което беше изобретено с „Демократична България“.

Това каза зам.-председателят на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов преди гласуването на проектокабинета на Росен Желязков.

„Имаме споразумение за управление. Казахме преди парламента, че ще направим всичко възможно, за да има управление, което да е без Делян Пеевски.“, добави той.

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„Основният проблем се казва „Ново начало“. Оттам нататък, ако искате управление с „Ново начало“ или избори с „Ново начало“, няма проблем“, каза още Тошко Йорданов.

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