Политически блокаж на държавата от днес. Не работи нито Министерският съвет, нито парламентът. А политическата криза доведе и до търсене на нови формули за властта.

След политическия трус, заседанието на парламента продължи 1 минута и седем секунди. Регистрираха се 61 депутати. Бойко Борисов още вчера обяви, че няма да правят кворум, а алтернативите пред страната са две - преформатиране на властта или избори.

Така, очаквано, депутатите от ГЕРБ не влязоха в зала. Те изпълниха поръчката на Борисов да обикалят страната и да видят в какво състояние е партията.

Приемна в Перник имаше външният мнистър Георг Георгиев.

"Много партии искаха да отхапят от нас, но ние сме железни - няма да отхапят лесно", заяви той.

Партньорите на ГЕРБ реагираха с писмена позиция, в която призовават всички да загърбят тясно партийния интерес, защото иначе има рискове за държавата.

"Реконструкция на правителството, блокиране на Народното сьбрание, нови избори - това са алтернативи.

По оста стабилност – дестабилизация обаче те накланят опасно везните към дестабилизацията. А оттам крачката към икономическа и социална криза ще бъде бърза и лесна", заявиха от БСП.

Другият партньор - "Има такъв народ" обяви, че не знае нищо.

Още вчера от "ДПС- Ново начало" обявиха, че чакат покана от Росен Желязков за разговори и излъчват преговорен екип. Днес те запазиха мълчание. Всяка от опозиционните партии обаче имаше свой прочит за това какво е станало и какво предстои.

"Има две решения – или правителството на Желязков да поиска вот на доверие, или да преформатират правителството с нови лица", заяви Атанас Атанасов от ПП-ДБ.

"Лидерът на политическия хегемон последните години сам иска да свали правителството си. Уплашен е изключително много - нещо повече, той най-после, вече публично осъзна и видя, че Пеевски го е завзел", посочи Цончо Ганев от "Възраждане".

"Ние ще отидем на избори - това напрежение, което тлее от месеци, управляващите са длъжни да го чуват. В момента се подготвя Пеевски да нагнети напрежение, а Борисов да се върне на бял като премиер", смята Красимира Катинчарова от "Величие".

"Най-вероятно отиваме на избори - избори заради провала на управляващото мнозинство, което изкристализира в Пазарджик", коментира Радостин Василев от МЕЧ.

