"Днешният ден показа няколко важни неща – без ГЕРБ не може да има каквото и да е мнозинство." Това заяви министърът на външните работи Георг Георгиев в Перник по време на събрание на актива на ГЕРБ, на което присъстваха народни представители, кметове, общински съветници.

По думите на министъра без ГЕРБ не може да има Народно събрание и Министерски съвет.

"Последните четири години доказаха, че без ГЕРБ не може да има стабилност и сигурност в държавата в никой смисъл", добави още той.

"Всички, които се опитват да спекулират с ГЕРБ, демонстрираха на какво са способни – хаос, безредие и разруха във всеки политически сектор", каза още Георгиев.

"Той посочи още, че докато кабинетът „Желязков" се е опитвал да изкара държавността на преден план, се е видяло, че партията ерозира в подкрепата си. Докато ние работим, докато с нашето име се спекулира, докато непрестанно се правят някакви окомплектовки на Борисов с Пеевски, всички останали удобно се притаяват зад нашия широк гръб", добави Георгиев.

