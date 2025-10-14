Бойко Борисов има инстинкта да усеща промяната в обществените настроения и няма проблем да се разделя с властта. Така политическият анализатор Георги Харизанов коментира в „Лице в лице“ думите на лидера на ГЕРБ, че партията му повече няма място в това управление и не иска да бъде параван.

Реакцията на Борисов идва след резултатите от изборите в Пазарджик за общински съветници, където „ДПС-Ново начало“ станах първи, а ГЕРБ – шести. Малко след коментара му, премиерът Росен Желязков отмени правителственото заседание, насрочено за сряда.

Харизанов не изключи възможността да отидем на предсрочни парламентарни избори.

„ГЕРБ не са параван на това правителство, напротив. Аз забелязвам, че те много често си измиват ръцете с правителството“, коментира журналистът Александър Симов и допълни, че Борисов има два изхода – да се примири с резултата на партията в Пазарджик или предизвиква предсрочни избори.

Журналистите Емилия Милчева посочи, че не е изненадана от думите на Борисов: „Един от вариантите ГЕРБ да се измъкне от това правителство е да предизвика предсрочни избори по любимия на Борисов начин – като подаде оставка. Ако отидем на предсрочни избори, те ще са непосредствено след влизането ни в еврозоната. ГЕРБ изпълни своята историческа задача, съвсем нормално ми се струва на мен да поиска нови избори за ново доверие“.

Според нея „Пеевски е започнал много да „тежи“ на управлението. „По този начин Борисов изпреварва хода на президента Румен Радев – да излезе на тепиха в удобен за него момент“, посочи Милчева.

„50 на 50 е всичко. Но не смятам, че Борисов ще отиде към избори точно сега – няма да изглежда добре, ще изглежда като ударен“, допълни Симов.

Във видеото вижте целия анализ на политическите събития от последните дни!

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK