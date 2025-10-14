Министър-председателят Росен Желязков отменя насроченото за сряда, 15 октомври, заседание на Министерския съвет.

Това се случва, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията му няма място в това управление.

Насроченото за сряда заседание трябваше да е редовно за кабинета и за него беше обявен дневен ред в 24 точки. Министрите трябваше да обсъдят акционерното участие на държавата в капитала на „София Тех Парк”, Комисията за регулиране на съобщенията и други теми.

