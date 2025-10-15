„Нямам днес никакво намерение да развалям празника на Пловдивския медицински университет с този евтин политически театър“, заяви президентът Румен Радев за политическата криза след изявлението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Той не пожела да коментира повече пред журналисти и заяви, че ще го направи утре.

Румен Радев присъства на празника на Медицинския университет в Пловдив, който отбелязва 80-годишнината от създаването си.

Вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заговори за преформатиране на властта или предсрочни избори. Поиска и смени във всички висши органи на управлението.

"Не виждам никакво място на ГЕРБ в това управление. Всички си помислиха, че на мой гръб могат да правят каквото искат. Гърбът ми е голям, но хлъзгав. Да честитим на победителите в Пазарджик, на вторите, на третите. Виждаме, че от тази сглобка ГЕРБ се класира на шесто място", заяви Борисов пред съпартийците си.

По думите му, ако партията остане в управлението, резултатите им ще паднат още.

