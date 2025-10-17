„Не е време за избори. Ако политическото решение е в тази посока, това означава избори февруари месец“. Това каза министър-председателят Росен Желязков след срещата на Изпълнителната комисия на ГЕРБ с областните координатори на партията.

„В една несигурна геополитческа среда и отровено от политическо въздействие общество, изборите няма да допринесат за изграждането на социален мир“, обясни той.

Според него за изборът на ВСС е необходим консенсус, а в парламента нямало „спокойствие и здрав разум“.

„Изборите не са гаранция, че обществото ще се успокои. Необходима е предвидимост в управляващото мнозинство“, добави той.

„Изборите в Пазарджик са лакмус, че в коалицията има нужда от разговор. Говорих с БСП и ИТН. Колегите изразиха готовност правителството да има опора в коалицията, но отговорността не бива да се носи само от ГЕРБ. Имахме подкрепата на АПС, получихме подкрепата на ДПС. Нуждаем се от стабилно мнозинство с ясен ангажимент“, коментира министър-председателят.

