Общинската избирателна комисия публикува окончателните резултати от изборите в Пазарджик.

Жителите на общината гласуваха вчера за нов общински съвет, след като Върховният административен съд касира изборите от 2023 г.

Общо 597 кандидати се борят за 41 мандата.

Делян Пеевски: С убедителната победата в Пазарджик хората доказаха, че вярват в новото начало

Първи във вота са "Движение за права и свободи" - ДПС - със 17,13%.

След тях са коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България" - с 11,75%.

На трето място са ПП "Свобода" с 10,34%. 

Четвърти са БСП "Обединена левица" - със 7,42%.

ВМРО-БНД са пети - с 6,84%.

ГЕРБ са шести - с 6,16%.

Напрежение на извънредните избори за местен парламент в Пазарджик

Изборният ден приключи с активност от над 35%. Той не мина без напрежение – имаше сигнали за купуване на гласове и граждански арест.

Малко преди обед граждани подадоха сигнал, че в ромската махала в село Огняново са забелязани съмнителни луксозни автомобили.

Последва опит за граждански арест на пътуващите в тях от представители на политическа партия заради подозрения за търговия с вота.

А след това и обиск в колите от страна на служители на реда, но те не откриха нищо нередно.

