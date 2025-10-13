Общинската избирателна комисия публикува окончателните резултати от изборите в Пазарджик.

Жителите на общината гласуваха вчера за нов общински съвет, след като Върховният административен съд касира изборите от 2023 г.

Общо 597 кандидати се борят за 41 мандата.

Първи във вота са "Движение за права и свободи" - ДПС - със 17,13%.

След тях са коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България" - с 11,75%.

На трето място са ПП "Свобода" с 10,34%.

Четвърти са БСП "Обединена левица" - със 7,42%.

ВМРО-БНД са пети - с 6,84%.

ГЕРБ са шести - с 6,16%.

Изборният ден приключи с активност от над 35%. Той не мина без напрежение – имаше сигнали за купуване на гласове и граждански арест.

Малко преди обед граждани подадоха сигнал, че в ромската махала в село Огняново са забелязани съмнителни луксозни автомобили.

Последва опит за граждански арест на пътуващите в тях от представители на политическа партия заради подозрения за търговия с вота.

А след това и обиск в колите от страна на служители на реда, но те не откриха нищо нередно.

