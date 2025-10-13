„Благодаря на хората в Пазарджик за това, че с вота си доказаха, че вярват в новото начало и знаят, че моята лична кауза са хората и тяхното благополучие. С този вот нашият ангажимент за Пазарджик е още по-голям и ние ще работим така, че да се развива и да бъде по-привлекателен за своите граждани. А, както всички знаят, аз държа на думата си и държа на хората“, каза в позиция лидерът на ДПС Делян Пеевски.

„Поздравявам за изборния резултат на проведените вчера избори за общински съвет в община Пазарджик кандидатите за общински съветници, предизборния щаб и всички активисти на ДПС. За нас няма важни и по-малко важни избори и вие го доказахте! Всеки избор е важен заради това, че от всеки избор зависи бъдещето.“, продължава той.

Пеевски заяви и че ДПС е доказало, че когато прави политика за хората, когато те знаят, че могат да разчитат на тях, хората вярват в новото начало.

„Те знаят, че напрежението, ескалацията и конфликтите не са смисълът на политиката и не се поддадоха на провокациите. И още нещо - политика не се прави нито в социалните мрежи, нито само в изборния ден - политиката за хората се прави всеки ден, за всички хора. Без разделение на хора втора класа и хора “по-така”, без омраза, а с обединение в името на хората. Което е нашата неизменна мисия. Поздравявам с достойното представяне новоизбраните кметове от ДПС: Вилдан Байрям Мехмед, избрана за кмет на кметство Боян Ботево, община Минерални бани, област Хасково и Илия Каменов Илиев, избран за кмет на кметство Струпец, община Роман, област Враца. Най-хубавото предстои“, завършва позицията си лидерът на ДПС.

