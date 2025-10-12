Напрежение, сигнали за купуване на гласове и граждански арест на извънредните избори за местен парламент в Пазарджик.

Жителите на общината гласуват за нов общински съвет, след като Върховният административен съд касира изборите от 2023 г.

Малко преди обяд граждани подават сигнал, че в ромската махала в село Огняново са забелязани съмнителни луксозни автомобили. Следва опит за граждански арест на пътуващите в тях от представители на политическа партия. Съмненията са за търговия с вот.

На място пристигат и ораните на реда и започва щателен обиск на вещите в автомобила.

Обискът продължи няколко часа, тъй като багажникът на един от автомобилите не можа да бъде отворен повече от 2 часа.

30 са сигналите за нередности подадени към МВР, 12 от които са случая в село Огняново. 16 са сигналите за изборни нарушения, получени в общинската избирателна комисия.

Над 220 служители на реда днес следиха за нормално протичане на изборния ден.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK