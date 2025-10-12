Извънредни избори на няколко места в страната. В Пазарджик гласуват за местен парламент.

Причината – през юли Върховният административен съд касира вота от 2023 година заради изборни нарушения. До това се стигна след редица жалби заради броенето на преференциите и сгрешени протоколи.



Напливът на кандидати за общински съветници сега е рекорден - общо 597 са кандидатите за 41 мандата. Към обяд избирателната активност е 8%. За сравнение, преди две години по същото време тя е била 12,5%. Желаещите да станат общински съветници тогава са били със 150 по-малко.

„Тези избори са прецедент, защото се случват по средата на мандата, защото има рекорден брой кандидати, защото се очаква силен преференциален вот“, обясни Невена Петрова, кореспондент на БНР в Пазарджик.

Дни преди гласуването полицията арестува четирима, заподозрени за изборна търговия. Един от тях е пастор в махалата на Алеко Константиново. В дома му полицаите откриват списъци и 15 хиляди лева.

„Това са парите от църквата, дето ние даваме – десятък на църквата. Нали, правим църква допълнително“, разказа Теменужка Иванова от селото.



Апатия обаче владее избирателите. В един от кварталите –„Токайто“, масово казват, че гласуват за... Германия. „Да е жива и здрава Германия! Ако не беше Германия, те нямаше тука да живеят, нямаше да имат и къщи!“, заяви Ангел Райков.

Снимка: bTV





И в центъра на града няма особен интерес към вота. Местните казват, че предпочитат играта... на белот.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK