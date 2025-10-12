dalivali.bg
Напрежение в Огняново: Полицията с акция срещу търговията с вот (СНИМКИ)
Две коли са спрени и се обискират
България

Напрежение в Огняново: Полицията с акция срещу търговията с вот (СНИМКИ)

Две коли са спрени и се обискират

Леда Цветкова Леда Цветкова

Публикувано в  13:52 ч. 12.10.2025 г.

Полицията с акция в пазарджишкото село Огняново. Две коли са спрени и се обискират, съмненията са за продажба на гласове.

На място има униформени и струпване на местни граждани. В неделния ден в Пазарджишко избират общински съветници.

Причината – през юли Върховният административен съд касира вота от 2023 година заради изборни нарушения. До това се стигна след редица жалби заради броенето на преференциите и сгрешени протоколи.

Кризата с боклука, ден 3: Ботевград, Елин Пелин и Панагюрище помагат на София

Напливът на кандидати за общински съветници сега е рекорден - общо 597 са кандидатите за 41 мандата. Към обяд избирателната активност е 8%. За сравнение, преди две години по същото време тя е била 12,5%. Желаещите да станат общински съветници тогава са били със 150 по-малко.

