Напрежение в Огняново: Полицията с акция срещу търговията с вот (СНИМКИ)

Полицията с акция в пазарджишкото село Огняново. Две коли са спрени и се обискират, съмненията са за продажба на гласове.

На място има униформени и струпване на местни граждани. В неделния ден в Пазарджишко избират общински съветници.

Причината – през юли Върховният административен съд касира вота от 2023 година заради изборни нарушения. До това се стигна след редица жалби заради броенето на преференциите и сгрешени протоколи.

Напливът на кандидати за общински съветници сега е рекорден - общо 597 са кандидатите за 41 мандата. Към обяд избирателната активност е 8%. За сравнение, преди две години по същото време тя е била 12,5%. Желаещите да станат общински съветници тогава са били със 150 по-малко.