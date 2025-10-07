Трети ден на проблеми с боклука в София – увеличават се купчините отпадъци в столичните райони „Люлин“ и „Красно село.

Срещаме Момчил Пашев на път за един от трите обособени контейнера за отпадъци в неговия район, разказва, че му се налага да върви 10 минути пеша до кофата, обособена от общината, за аварийно сметоизвозване.

По време на заседание на комисията по екология в Столичния общински съвет от опозицията заявиха, че дотук се е стигнало заради забавени обществени поръчки – по вина на кмета. От администрацията на Васил Терзиев не се съгласиха и увериха, че се работи за бързо излизане от ситуацията.

„Получихме доста необосновано забавяне в Агенцията за обществени поръчки, като самата процедура престоя три месеца при законов срок 14 дни. Предвид днешните дебати вървим към това тази дейност да бъде възложена на общинското дружество, стига разбира се общинският съвет да подкрепи предложения план“, обясни Надежда Бобчева, зам.-кмет на София с ресор екология.



Бобчева допълни, че това може да се случи с „инхаус“ процедура. На този етап общинското дружество "Софекострой" не са отказвали да поемат почистването на двата района, но твърдят, че нямат капацитет за това.

От „Спаси София“ представиха доклад за отпускане на целеви заем от 3 млн. лв. от Общината на "Софекострой". От дружеството обясниха, че са нужни повече средства, изтъквайки, че имат множество различни разходи – между 25 и 40 милиона“.

На заседанието не присъства кметът Терзиев, въпреки че беше поканен. Той коментира темата чрез публикация в социалните медии:



„Това не е криза с боклука. Това е сблъсък на два свята – на стария, в който малцина с прякори и влияние диктуват правилата, и на новия, в който хората искат прозрачност, ред и справедливост. Можех да оставя нещата да се случват, както са се случвали досега - най-лесно е "то така си беше". Избрах да не позволя хората, които десетилетия тъпчат града и държавата, да успеят да извият ръцете на софиянци и сега. Истинската сила е у вас. Противникът има пари и влияние, но ние имаме едно, което те никога няма да имат – общност, достойнство и вяра. Една София. Един народ. Един избор – да не се предаваме.



Общински съветници пък призоваха да се прегледат камерите в града за организирано и нерегламентирано изхвърляне на небитови отпадъци в районите „Люлин“ и „Красно село“.

Ситуацията най-вероятно ще бъде такава до 19 октомври. Дотогава общината ще разчита на капацитета на Столичното предприятие за третиране на отпадъците, чийто екипи сега чистят „Люлин“ и „Красно село“, както и на техника от - Ботевград, Елин Пелин и Панагюрище.

За двата засегнати района се разглеждат всички варианти включително и за спешна обществена поръчка, възможна при кризисна ситуация. Тя може да се възложи на общинското дружество "Софекострой" чрез „инхаус“ процедура.

За целта първо местната власт трябва да прекрати търга за чистенето на София в частта за районите "Люлин" и "Красно село". И второ - общинският съвет да одобри отпускането на средства за купуването на техника.

