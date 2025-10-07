Комисията по екология в Столичния общински съвет заседава, а основната тема е разрастващия се проблем с отпадъците в два софийски района – „Люлин“ и „Красно село“.

На заседанието на комисията присъстваха зам.-кметът Бобчева и директорът на общинското дружество „Софекострой“ Даниел Йорданов.

Бобчева посочи, че оттеглянето на една от фирмите, участвали в обществената поръчка за зона 6, е притеснително. Към момента зоната се почиства с помощна техника от три общини. От „Софекострой“ посочиха, че не са отказвали почистването на районите „Красно село“ и „Люлин“, но нямат техническата възможност.

От „Спаси София“ пък внесоха доклад, с който предлагат отпускане на целеви заем от 3 милиона лева на Общинското дружество, от Столична община.

Също така посочиха, че в кварталите „Люлин“ и „Борово“ целенасочено се изхвърлят небитови отпадъци, с които да създадат допълнително притеснение за гражданите.

Кметът Терзиев не присъства на заседанието, но пъка коментира темата с позиция в Фейсбук:

„Това не е криза с боклука. Това е сблъсък на два свята – на стария, в който малцина с прякори и влияние диктуват правилата, и на новия, в който хората искат прозрачност, ред и справедливост. Можех да оставя нещата да се случват, както са се случвали досега - най-лесно е „то така си беше“. Избрах да не позволя хората, които десетилетия тъпчат града и държавата, да успеят да извият ръцете на софиянци и сега. Истинската сила е у вас. Противникът има пари и влияние, но ние имаме едно, което те никога няма да имат – общност, достойнство и вяра. Една София. Един народ. Един избор – да не се предаваме“, написа Терзиев.

„Към момента вярвам, че работим в правилната посока и до края-средата на следващата седмица, това което виждаме вече няма да е така, криза няма да имаме и дори няма да е на дневен ред“, заяви Димитър Петров, общински съветник от ПП-ДБ.

„Проблемът беше в правомощията, които кметът тотално обърка и забави една година и сега в последния момента да взема тези действия. Решението е просто и нашата група от началото на мандата призовава - именно повече правомощия и прехвърляне на районите в столичното предприятие „Софекострой“, каза Еньо Савов, общински съветник от БСП.

„Получи се информация, че в „Люлин“, в „Борово“ умишлено се изхвърлят чрез камиони отпадъци, за да се получат сметища. Ако това е така, би било не просто безобразие, не само престъпление“, заяви Борис Бонев, председател на „Спаси София“.

