Избори няма да има. Това обяви лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски, след като за трети пореден ден парламентът не заработи заради липса на кворум. „Румен да връща кетъринга и шампанското, партито се отменя“, допълни той.

В петък се регистрираха едва 53-ма депутати – от ПП-ДБ, МЕЧ, АПС и двама от БСП-ОЛ. По традиция в петък Народното събрание провежда парламента. На 14 октомври лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че „повече кворум в парламента няма да правят“ и добави, че не вижда никакво място на ГЕРБ в такова управление.

„Властта се е скрила на тъмно и разпределя порции. Излиза Пеевски и казва с кого си говори и т.н. Даването на повече власт на Пеевски няма да реши политическата криза, напротив. Той завзе твърде много власт в съдебната система и службите“, коментира съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.

Другият съпредседател на партията Ивайло Мирчев допълни, че политическата криза може да се реши само ако лидерът на ГЕРБ се еманципира от Пеевски.

От "Продължаваме промяната" искат председателят на парламента да свика извънредно заседание на здравната комисия за възнагражденията на младите лекари.

„Тази седмица ние предложихме извънредна комисия по здравеопазване, която да разгледа закона за заплатите на лекари и сестри, но във вторник председателят на комисията, както и другите депутати от ГЕРБ, казаха, че няма да идват на работа, припомни Пандов. Работната група, която се създаде паралелно, също беше отложена“, каза Васил Пандов от ПП.

Останалите партии към момента запазват мълчание.

