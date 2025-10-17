Народните представители поставиха нов антирекорд. В петък се регистрираха едва 53-ма депутати – от ПП-ДБ, МЕЧ, АПС и двама от БСП-ОЛ.

По традиция в петък Народното събрание провежда парламентарен контрол. Този петък обаче, програма за такъв дори не е обявена.

В четвъртък в залата се регистрираха 71 депутати от ПП-ДБ, МЕЧ, АПС и „Величие“. В сряда в пленарната зала се регистрираха 61 народни представители.

На 14 октомври лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че „повече кворум в парламента няма да правят“ и добави, че не вижда никакво място на ГЕРБ в такова управление. Изказването на Борисов дойде след изборите за общински съветници в Пазарджик, на които ГЕРБ са шеста политическа сила.

Без да даде конкретен отговор ще поиска ли министерски кресла, лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски заяви, че формацията му е готова да управлява.

На този фон, продължава да няма насрочено и заседание на Министерския съвет.

