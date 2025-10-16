Пореден ден, в който Народното заседание няма да работи, поради липса на кворум.

В зала са се регистрирали 71 народни представители. Депутатите ще направят нов опит в утрешния ден.

Вчера отново нямаше заседание на НС, тъй като в зала бяха регистрирани 61 народни представители.

До патовата ситуация се стигна, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че повече няма да осигурява кворум в НС, след като партията му остана на 6-о място на изборите за общински съвет в Пазарджик.

"Повече кворум в парламента няма да правим, заяви вчера председателят на ГЕРБ Бойко Борисов на среща с парламентарната група на ГЕРБ-СДС и с премиера Росен Желязков. Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление", каза още Бойко Борисов.

