Парламентът няма да заседава днес поради липса на кворум.

Следващото заседание е утре от 9:00 ч., обяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова, съобщи БТА.

При първия и единствен опит да бъде събран кворум се регистрираха 61 депутати.

Народни представители от парламентарната група "Морал, единство, чест" (МЕЧ) вдигнаха листи с надписи "оставка" и викаха "оставка", след като Наталия Киселова заяви, че няма кворум и следващото заседание е утре.

"Повече кворум в парламента няма да правим, заяви вчера председателят на ГЕРБ Бойко Борисов на среща с парламентарната група на ГЕРБ-СДС и с премиера Росен Желязков. Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление", каза още Бойко Борисов.

