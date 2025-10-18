Решението дали ще бъдем на избори, или ще има преформатиране на правителството, е изцяло в ръцете на "Има такъв народ"(ИТН) и Слави Трифонов, заяви лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов пред обществената телевизия.

"Мисля, че преформатирането на управлението остана в ръцете на ИТН, защото другите са съгласни – ГЕРБ са съгласни, БСП, които се унизиха тотално, също са съгласни, ДПС са съгласни. Остават само ИТН, които твърдо казаха, че те не могат да управляват с ДПС, че това е тежка червена линия, че ако усетят намесата на ДПС в управлението и политиката, веднага ще напуснат това правителство", посочи Михайлов.

По думите му, ако този път Слави Трифонов реши, че трябва да остане в това управление, то ще се окаже, че при предното управление именно връзките му с Бойко Борисов и Делян Пеевски са наклонили везната да развали правителството.

В отговор на въпрос за осемте депутати от "Величие", които се регистрираха в четвъртък за началото на пленарното заседание, което предизвика остра реакция на Михайлов, той каза, че не им се е разсърдил, а реакцията му е била, защото имат определени обещания към избирателите.

Те са се извинили, което е пример за морал в Народното събрание, заяви Ивелин Михайлов.

Той обясни, че регистрацията е станала заради комуникационна грешка - била заради други опозиционни партии като МЕЧ и ПП, защото депутатите от "Величие" са си помисли, че по този начин се прави нещо, което е противно на управляващите.

На въпрос за евентуален предстоящ дебат за поста на председател на Народното събрание Михайлов каза, че парламентарна група на "Величие" е против смяната на Наталия Киселова с човек, който ще бъде от страна на ГЕРБ или ДПС, защото по този начин се бетонира властта им.

"Ако бъде сменена с някой от опозицията, тогава ще подкрепим смяната ѝ, но ако бъде сменена с човек от ГЕРБ или ДПС, разбира се, че предпочитаме Наталия Киселова", каза още Ивелин Михайлов.

„Бойко Борисов и Делян Пеевски работят по една минута на ден и получават заплати, автомобили и всякакви други привилегии. Не може тези хора да държат сметка на един човек, който наистина работи. И Борисов, и Пеевски имат партийни проекти, а в един момент обвиняват пред обществото Радев, че прави партиен проект. Това са изпълнения тип жълти вестници. Не може Народното събрание да работи на това ниво“, заяви още лидерът на "Величие".

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK