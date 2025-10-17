„Имайки предвид изказването на Борисов от днес, няма да има ново начало в управлението. Не е ясна позицията на другите – ИТН. Те нищо не са казали досега по този казус. Няма решение дали да вкарат ДПС – Ново начало в управлението. Изказването беше категорично, че няма да има министри на Ново начало“, коментира Даниел Стефанов, политолог.

По думите му трябва да се легитимира участието на ДПС – Ново начало във властта.

„До момента не изглежда Ново начало да влизат директно в изпълнителната власт“, посочи политологът Георги Киряков.

„Такива политически неща не се постигат с подписването на декларации, те се подсигуряват с политически действия. Според мен ПП-ДБ пропуснаха момента за политическо действие и оставиха голямо политическо и властово пространство, което беше заето от Ново начало“, коментира още той.

По думите му половин Европа се управлява от партньори, които си нямат доверие – Нидерландия, Германия, Франция.

„Изборите в Пазарджик показаха нещо, което не се хареса на ГЕРБ и на Борисов, показаха намаляващо влияние в областен град, показаха, че има рязко повишаване на доверието, независимо по какъв начин, към ДПС – Ново начало. Борисов трябваше да предприеме някаква стъпка и да пусне хората си по места да видят какво се случва в структурите“, коментира Стефанов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK