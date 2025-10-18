Има ли краен срок "паузата" в парламента, която настъпи заради липсата на кворум в пленарна зала? Тази седмица в Народното събрание нямаше нито едно заседание.

Три поредни дни депутатите не събраха кворум, за да започнат работа. Докога може да продължи това?

Според Конституцията ни на теория това може да продължи до края на мандата на депутатите.

„Избирателите наказват своите избраници на избори. Не могат да ги отзоват като народни представители по време на мандата им. Така че отговорността е в нашите ръце като граждани и гласоподаватели“, каза Иван Брегов от НБУ.

Според експертите в ситуацията няма нищо странно, защото някои от европейските парламенти дори не заседават всяка седмица.

Историята показва, че това не е първият бойкот в нашия парламент.

„Ние сме правили бойкоти. Не е да не сме правили назад във времето. Стачки парламентарни не са новост, но установихме, че няма ефект. Тоест, че не води до позитивен резултат, че работата на депутата е вътре в парламента“, коментира бившият депутат проф. Екатерина Михайлова.

Според експертите причината за бойкотите е липсата на ясен диалог в залата.

Според прогнозите на експертите депутатите ще се върнат в залата следващата седмица заради бюджета.

