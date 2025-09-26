"Нашите депутати са в Япония, във Франция, в САЩ": Отново без кворум, парламентът се разпусна в 9:03 часа

Трети ден няма кворум в Народното събрание. Точно в 9:03 часа тази сутрин председателят на парламента Наталия Киселова обяви, че днешното заседание няма да бъде открито.
В пленарна зала се регистрираха само 111 народни представители.
Следващото пленарно заседание ще бъде на 1 октомври, сряда.
"Не идват на работа - какво да направя. Нашите депутати са в Япония, във Франция, в САЩ. Ще ги върнем, днес се прибират". Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, след като парламентът отново не събра кворум.
