"Нашите депутати са в Япония, във Франция, в САЩ": Отново без кворум, парламентът се разпусна в 9:03 часа

Следващото пленарно заседание ще бъде на 1 октомври

Наталия Киселова

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  09:14 ч. 26.09.2025 г.

Трети ден няма кворум в Народното събрание. Точно в 9:03 часа тази сутрин председателят на парламента Наталия Киселова обяви, че днешното заседание няма да бъде открито.

В пленарна зала се регистрираха само 111 народни представители. 

Следващото пленарно заседание ще бъде на 1 октомври, сряда.

"Не идват на работа - какво да направя. Нашите депутати са в Япония, във Франция, в САЩ. Ще ги върнем, днес се прибират". Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, след като парламентът отново не събра кворум.

Тагове:
