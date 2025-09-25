„Не може повече от 20% от депутатите на управляващите да ги няма и да смятат, че опозицията е длъжна да им осигури кворум. Вчера тази демонстрация беше, за да се види от обществото, че управляващите още не са излезли от ваканцията“, заяви в „Тази сутрин“ Атанас Атанасов, депутат от ПП-ДБ, председател на ДСБ.

Той потвърди, че нито една от предложението точки на опозицията не е влязла в дневния ред.

„Направих една справка – от Великото народно събрание до днес са гледани 45 вота на недоверие. От тях само един е успешен – този срещу правителството на Кирил Петков, което беше свалено с подкрепата на ИТН, които сега са коалиционен партньор на тези, които щяха „да чегъртат“, припомни Атанасов.

„Този инструмент на опозицията се използва в повечето случаи и да бъдат демаскирани дефекти в управлението на властта. В този вот на недоверие, който беше иницииран от ПП-ДБ, беше изключително важен, защото се видяха много тежки дефекти в сектор „Правосъдие и вътрешна сигурност“, каза Атанас Атанасов.

„Правосъдието в момента в България функционира в угода и управлявано от управляващите, за да бъде атакувана опозицията и това е очевидно. Кметът на Варна е политически затворник“, коментира още депутатът от ПП-ДБ.

По думите му не за първи път в България има политически затворници и не за първи път се злоупотребява.

„Въпросът е в това, че дефектната Конституция, приета от Седмото Велико народно събрание с тази прокуратура и начина, по който е уреден ВСС и както работи тази система, очевидно дава дефекти“, посочи Атанас Атанасов.

