Правителството получи ново доверие, коментира премиерът Росен Желязков в Созопол, където участва в учението на бреговата охрана – „Синя граница“.

„Пак искам да използвам случая да благодаря на мандатоносителя ГЕРБ, на лидера на ГЕРБ, на „Има такъв народ“, „БСП - Обединена левица“ и „ДПС - Ново начало“ за подкрепа, които макар и да не са част от коалицията, подкрепят правителството. Имаме усещането за стабилност и доверие в мнозинството в българския парламент. Правителството не е тази жица, през която трябва да преминава токът на политическото напрежение. Аз мисля, че гласуването вчера даде отговор на въпроса има ли, или няма доверие в правителството“, заяви премиерът.

Народните представители отхвърлиха внесения вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков вчера. Вотът беше за провал във вътрешната политика и правосъдието.

Правителството беше подкрепено от групите на ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и ДПС-НН. Срещу кабинета бяха групите на ПП-ДБ, „Възраждане“, АПС, МЕЧ и „Величие“.

