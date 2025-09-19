Правителството получи ново доверие, коментира премиерът Росен Желязков в Созопол, където участва в учението на бреговата охрана – „Синя граница“.

Депутатите отхвърлиха вота на недоверие срещу правителството на Росен Желязков

„Пак искам да използвам случая да благодаря на мандатоносителя ГЕРБ, на лидера на ГЕРБ, на „Има такъв народ“, „БСП - Обединена левица“ и „ДПС - Ново начало“ за подкрепа, които макар и да не са част от коалицията, подкрепят правителството. Имаме усещането за стабилност и доверие в мнозинството в българския парламент. Правителството не е тази жица, през която трябва да преминава токът на политическото напрежение. Аз мисля, че гласуването вчера даде отговор на въпроса има ли, или няма доверие в правителството“, заяви премиерът.

Народните представители отхвърлиха внесения вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков вчера. Вотът беше за провал във вътрешната политика и правосъдието.

Правителството беше подкрепено от групите на ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и ДПС-НН. Срещу кабинета бяха групите на ПП-ДБ, „Възраждане“, АПС, МЕЧ и „Величие“.

