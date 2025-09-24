Депутатите си отиват вкъщи след по-малко от един час работа в сряда, 24 септември, съобщава БГНЕС.

Днешното заседание на Народното събрание няма да се проведе, тъй като депутатите не събраха кворум. При първия опит се регистрираха 111 депутати, а при втория - 110.

Дневният ред на парламента предвиждаше разглеждане на изменения в Закона за пазарите на финансови инструменти, както и гласуване на Законопроект за безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия.

