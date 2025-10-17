В началото на седмицата – на 14 октомври, пред съпартийци лидерът на партията мандатоносител – ГЕРБ, Бойко Борисов даде заявка за преформатиране на властта.

До момента не е ясно дали ще има и какви рокади в кабинета и в коалиционната формула на управление.

Факт е, че Народното събрание и Министерският съвет не работят тази седмица. Борисов изпрати депутатите на ГЕРБ по регионите, от които са избрани, да се срещнат с хората по места.

Изказването на Борисов дойде след изборите за общински съветници в Пазарджик, на които ГЕРБ са шеста политическа сила.

Темата коментираха в предаването „Тази сутрин“ журналистите Ружа Райчева и Веселин Стойнев и социалният антрополог Харалан Александров.

„Исканията са на първо място, и аз мисля, че това Борисов го постигна и то блестящо, е да бъде разбрано, да стане ясно, кой е началникът в държавата, кой кара влака. Разбра се, че е той – всички му го признаха, поклониха се и зачетоха неговия авторитети. И сега, мисля че и Пеевски (Делян Пеевски, лидер на „ДПС – Ново начало“) го е казал, всичко е в неговите ръце. И разчитаме на неговата благост, мъдрост и политически опит тази криза, която беше предизвикана по сравнително незначителен повод – изборите в Пазарджик, да се разреши щастливо със съответните пренамествания и преформатирания вътре, които са много интересни“, коментира Харалан Александров.

Според Веселин Стойнев Бойко Борисов изобщо не прилича на каращия влака.

„Самият пърформанс пред партийния актив идеше да покаже, че той не е зависим от Пеевски, че даже не управлява – интересно тогава кой управлява, кой е мандатоносител. Най-жалка беше картинката с партийния актив, който изглеждаше като холограма зад една крачещо, изнервено Дуче. И дори имаше едно меме в социалните мрежи: „Росене, мигни, ако са те отвлекли“ – става въпрос за премиера Росен Желязков, който за пореден път беше безкрайно унижен, дори Любен Боров не е бил в такава ситуация. Текат някакви преговори очевидно, в които сега се оказва, че никой не участва, дори самият Пеевски, но те си текат. И до понеделник ще продължи тази стачка, когато ще има, както беше при социализма – структурни и персонални промени“, смята Стойнев.

По думите на Ружа Райчева анализите тази седмица много са залитнали в тълкуване на емоциите и отношенията, а не в това каква е причината Борисов да реагира сега.

„Ако последваме аналогията за неговия голям и хлъзгав гръб, Пазарджик е един твърде малък комар за този голям гръб, че да го сърди толкова и да го боли. Той търсеше повод. А какъв е поводът. Тук съм съгласна с господин Стойнев, че той търсеше начин да се разграничи от Пеевски – да подкара отново влака, да демонстрира властта си над Росен Желязков, който между другото, Борисов за него твърдеше, че той е абсолютно независим – той не му се обажда, не му е звънял от месеци, понеже е редови депутат. Ами този редови депутат нареди на депутатите от парламентарната му група да обикалят страната, дим да ги няма, да проверят оглозгано ли е тялото на ГЕРБ. И това, което Борисов е осъзнавал, е, че продължат ли заедно пътищата им с Пеевски, паралелно – един до друг, това става смъртоносно за него. Той се спасява. Това беше брифинг за спасението на ГЕРБ“, обяви Рачева.

Целия разговор гледайте във видеото!

