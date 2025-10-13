Над 30 сигнала са получени в полицията по време на изборите за Общински съвет в Пазарджик. 16 от тях са за съмнения за купуване на гласове. След гражданските арести в Огняново, няма задържани за купуване на гласове, съобщиха от полицията.

Най-много напрежение имаше по секциите по селата, а председатели на СИК-ове се оплакаха от големия брой застъпници. Според окончателните резултати - ДПС печели вота за Общински съвет в Пазарджик с 8 съветници. 14 партии и коалиции влизат в местния парламент в Пазарджик.



Партията на Делян Пеевски взима 8 мандата, 6 отиват при „Продължаваме промяната - Демократична България“, 5 – Партия „Свобода“, 4 – БСП-Обединена Левица и по три за ГЕРБ-СДС и ВМРО. Четири партии ще имат по двама съветници, а още четири - по един представител в местния Общински съвет.

ДПС, която нямаше нито един общински съветник в предишния парламент, спечели убедително изборите.



„Не бих казал, че е изненада, че те ще бъдат първа политическа сила, защото се забелязва активност от тях. Не мога да кажа аз с какво е свързана, имам предвид не само по време на кампанията, активно в политическия живот“, каза Стефан Димитров, председател на ОИК-Пазарджик.

Коалиция ПП-ДБ остана втора в общинския съвет. В него влизат 14 политически партии и коалиции, с една по-малко от предишния. „За бъдещето на Пазарджик на нас винаги ни се е налагало да търсим надпартиен консенсус, този път ще бъде по същия начин“ коментира Петър Куленски, кмет на Пазарджик.

16 сигнала са постъпили в полицията за съмнения за купуване на гласове, няма арестуван до момента. А в секциите по селата имаше напрежение. „Бил съм 73 пъти на избори, толкова не са били, колкото бяха сега застъпниците, даже имаше парти, в които идваха по четири-пет, въпреки че аз имам право да пусна само един вътре. Идваха с пълномощно, това беше чудо. Това Общинската избирателна комисия трябваше поне малко да ги редуцира – крещят, викат, разправят се скапват изборния процес“, заяви Борислав Лазаров ,председател на СИК.

„Много застъпници, ужас, не може да се работи, когато има много застъпници. 50 години съм член и винаги съм била председател, но такова чудо не съм виждала. Стигна се и до прецедент, след като двама общински съветници от ГЕРБ са постигнали еднакъв брой преференции. След указания от ЦИК, чрез жребий беше решено кой ще влезе в местния парламент“, обясни Йорданка Чамова, председател на комисия.

Ако никой не обжалва резултата от изборите, предстои областният управител да свика първата сесия на новия общински съвет.

Реакциите

Очаквано, реакциите и равносметката на партиите днес бяха противоречиви. Лидерът на първата политическа сила в Пазарджик в лицето на Делян Пеевски поздрави своите в града и обяви, че кампания не се прави само в социалните мрежи и само в един ден. Вторите на изборите – ПП-ДБ обявиха, че Пеевски е купил изборите и акцентираха върху поведението на МВР, което според тях е скандално. Четвъртите от БСП и шестата политическа – ГЕРБ не коментираха резултата.

Лидерът на ДПС Ново начало поздрави своите в Пазарджик за победата и първото място с писмена позиция: „За нас няма важни и по-малко важни избори и вие го доказахте! Всеки избор е важен заради това, че от всеки избор зависи бъдещето. Доказахме и още нещо, че когато правим политика за хората, когато те знаят, че могат да разчитат на нас, хората вярват в новото начало“.



Според „Демократична България“ в Пазарджик е имало безпрецедентно купуване на гласове, а поведението на МВР е било скандално.

„Искаме главата на Даниел Митов. Този човек няма право да бъде вътрешен министър на България. ДПС изяде ГЕРБ, ГЕРБ паднаха до шеста политическа сила – това е сериозен проблем, не само за ГЕРБ но и за цяла България. Ще има сериозна битка в каква посока да тръгне България“, заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

„Днес – Пазарджик, утре – и в други градове. Резултатите са, че Пеевски си купи изборите и това от една страна е част от овладяването на институциите, а от друга страна – обезсилването на ГЕРБ и унижението на Борисов да стане шеста политическа сила“, заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.



Според „Демократична България“ в коалицията им ще бъде обсъдено дали да искат касиране на вота. От „Възраждане“ обявиха, че „България все повече потъва в ръцете на мафията“. ГЕРБ и БСП обявиха, че днес няма да коментират темата.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK