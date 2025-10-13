ДПС, която нямаше нито един общински съветник в предишния парламент на Пазарджик, спечели убедително.

"Не бих казал, че е изненада, че те ще бъдат първа политическа сила. Забелязва се активност от тях - имам предвид не само по време на политическата борба, а изобщо в политическия живот", коментира Стефан Димитров, председател на ОИК-Пазарджик.

От полицията казаха, че до момента няма арестувани за купуване на гласове след множеството сигнали вчера.

"Бил съм 73 пъти на избори. Никога не е било толкова, колкото бяха вчера. Даже имаше партии, които идваха по четири-пет, въпреки че аз имам право да пусна само един вътре. Идваха с пълномощно - това беше чудо. Крещят, викат, разправят се, скапват изборния процес", коментира за застъпниците Борислав Лазаров, председател на комисия Пазарджик.

"Много застъпници - ужас, не може да се работи. Когато има много застъпници, не може да се работи. 50 години съм член и винаги съм била председател, но такова чудо не съм видяла", коментира Йорданка Чамова, председател на комисия.

Лидерът на "ДПС-Ново начало" поздрави за победата.

"За нас няма важни и по-малко важни избори и вие го доказахте! Всеки избор е важен заради това, че от всеки избор зависи бъдещето. Доказахме и още нещо, че когато правим политика за хората, когато те знаят, че могат да разчитат на нас, хората вярват в новото начало", коментира Делян Пеевски.

Места в общинския съвет печелят и хора от партията на бившия кмет Тодор Попов.

