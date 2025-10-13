“Явно, че залогът на изборите в Пазарджик е бил много голям, след като имаме 597 кандидати за общински съветници в 41-местния парламент“. Това заяви в „Тази сутрин“ журналистът Валерия Велева.

„Какво толкова има в Пазарджик, за да има такъв наплив от желащи да станат общински съветници“, попита тя.

„Това, което се показва, наистина е ужасяващо. То отблъсква хората, то говори за това до каква степен се е сринал изборният процес в България. За купуването на гласове - не е нищо ново, защото ние го имаме това от началото на Прехода - който тръгна с капачки, маратонки и сега стигаме до петдесетолевки“, коментира Велева.

„Въпросът е какво правят останалите партии, защото виждаме, че имаме избирателна активност, която е все по-малко. И след като тези 600 кандидати не са успели да агитират, да активират огромната част от избирателите - останалите 70% от избирателите, това говори първо за качествата на хората, които партиите или местните издигат. И второ - за пълното разслоение на политическия процес“, отбеляза тя.

„27 формации в един Пазарджик - един стохиляден град“, допълни Валерия Велева.

През октомври 2023 г. ДПС, които сега печелят изборите, не получават тогава нито един мандат.

„Няма съмнение, че „ДПС-Ново начало“ е амбицирано да направи голям политически обрат в нас“, отбеляза доцент Георги Лозанов.

„Ако го постига по пътя на привличане на симпатизанти, които гласуват за него - много добре. Ако го постига чрез някакви средства на дълбоката власт, тогава е проблем. Лошото е, че за да се разбере дали някой постига резултат със средства на дълбоката власт, трябва дълбоката власт да го разследва. А тя няма как да го разследва, ако той е постигнал с нея тези резултати“, коментира Лозанов.

„Ако са активирани през привличане на нови симпатизанти, това трябва да е през някакви нови риторики и форми на общуване с аудиторията. Поне в границите на националната публичност. Аз виждам единствено Делян Пеевски, който е някакси основно говорител на новото начало. Главно с една доста агресивна политика и риторика спрямо ПП-ДБ и от време на време - спрямо президента. Дали това е толкова силно формиращ вот - тая риторика - има сериозни въпроси“, отбеляза доцентът.

Какво още коментираха анализаторите в студиото на bTV - чуйте във видеото.

