Прецедент на изборите в Пазарджик. Избраха чрез жребий нов общински съветник от ГЕРБ.

До ситуацията се стигна, след като двама депутати от ГЕРБ - Радка Кежева и Борис Владов са постигнали еднакъв брой преференции при гласуване - всеки по 181 гласа. Уведомена е ЦИК.

Служители от общинската избирателна комисия са написали имената на двамата кандидати, след това пред екип на bTV председателят на ОИК изтегли едно от листчетата, поставено в стъклена купа. Жребият беше изършен пред двамата кандидати за общински съветници.

Така Радка Кежева стана общински съветник.

Това се случва изключително рядко, каза председателят на ОИК Стефан Димитров. "На мен поне ми се случва за първи път. На някои места избират кандидата чрез хвърляне на монета ези-тура, но ние решихме да е по този начин", допълни той.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK