Лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски е разговарял с министър-председателя Росен Желязков и е потвърдил позицията си за пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората.
Това се посочва в позиция на ДПС - Ново начало.
"Всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки. За мен е въпрос на ясна политическа отговорност и позиция за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите към хората и неотменимост на евроатлантическата ориентация на България", се казва още в съобщението.
"Мисията на ДПС и ПГ на ДПС- Ново начало е да променя живота на хората за по-добро и да гарантира сигурността и стабилността, които са условието за просперитет и положително развитие на страната. Ние винаги ще бъдем прогнозируем и ясен партньор в изпълнението на тази мисия", се посочва още в позицията.
