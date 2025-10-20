Лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски е разговарял с министър-председателя Росен Желязков и е потвърдил позицията си за пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората.

Това се посочва в позиция на ДПС - Ново начало.

"Всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки. За мен е въпрос на ясна политическа отговорност и позиция за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите към хората и неотменимост на евроатлантическата ориентация на България", се казва още в съобщението.

"Мисията на ДПС и ПГ на ДПС- Ново начало е да променя живота на хората за по-добро и да гарантира сигурността и стабилността, които са условието за просперитет и положително развитие на страната. Ние винаги ще бъдем прогнозируем и ясен партньор в изпълнението на тази мисия", се посочва още в позицията.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK