„Всички от една страна казват - да има правителство, да не се ходи на избори, ама Борисов сам да каже какво иска да правим. Не е хубаво на избори, ама пък Борисов да видим сега какво ще направи друго“.

Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов при посещението си тази вечер при откриването на новото осветление на стадион „Христо Ботев“ в Габрово.

"Община Габрово кандидатства за изграждане на осветление на стадиона по време на нашето управление, а инвестицията е на стойност 1 484 339 млн. лв. Днес резултатите са видими - четири 40-метрови стълба, 120 LED осветителни тела и осветеност, която отговаря на всички международни стандарти. Когато ГЕРБ управлява, се строи - стадиони, спортни зали, инфраструктура", изтъкна Борисов.

"Докато други говорят, ние показваме резултати", каза той.

"Ето, че ние показваме какво можем. За нас винаги е било важно да се изграждат модерни спортни съоръжения, за да имат младите хора къде да спортуват и да се развиват. А на опонентите ни ще кажа само едно - няма да им стигне времето дори да поддържат това, което ние сме построили", заяви лидерът на ГЕРБ.

