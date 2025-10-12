„За битката за боклука не сме се сетили вчера, започнали сме я от ден едно“, обяви в интервю за предаването „120 минути“ кметът на София Васил Терзиев за кризата с боклука в столичните райони „Люлин“ и „Красно село“.

До проблема със сметосъбирането в двата района се стигна, след като Столичната община отказа да подпише договор с единствената фирма, останала в конкурса за почистването им. Причината – предложената цена от 420 лв. на тон, която е близо три пъти по-висока от досегашната стойност от 144 лв. и значително над прогнозната цена, заложена от общината.

„Не мога да кажа защо са заложили такава цена, но тя не е пазарна – нито спрямо нашата прогнозна, нито спрямо практиките в други европейски столици“, подчерта Терзиев.

По думите му предложената от фирмата стойност включва инвестиции и печалба, така че няма основание да бъде толкова завишена. Кметът уточни, че ако подобна цена беше приета, това би се отразило директно на гражданите.

„Всеки един човек щеше да го усети. Ако приемем такива цени и хората не започнат да изхвърлят повече разделно, сметките им щяха да се увеличат в пъти“, коментира кметът.

По повод твърденията, че общината е трябвало да заложи максимална цена, както е направено в Бургас, Терзиев заяви, че при такава практика всички участници биха оферирали около тавана. Проблемът според него не е в методологията, а в „непазарните инструменти“, с които са били отстранявани фирми от процедурата.

Терзиев припомни, че една турска фирма се отказа, след като ѝ запалиха камионите, а на друга турска фирма ѝ беше отнет лицензът две седмици след издаването му.

„Целият процес беше изпълнен с абсурдни ситуации и натиск, който не беше в интерес на гражданите,“ обобщи кметът.

На критиките, че търгът за почистване е обявен твърде късно, Терзиев отговори, че подобни мнения идват от хора, които не носят реална отговорност. Той припомни, че още от първия ден на мандата е започнала работа по реформа в управлението на отпадъците.

„От ден първи се борим да заработи заводът за отпадъци. Заварихме 90% депониране, неработеща RDF инсталация и липсващи договори. Глобили сме сметопочистващите фирми многократно повече, отколкото предишната администрация“, заяви Терзиев.

Относно предстоящото изтичане на договорите за 18 софийски района, кметът увери, че общината подготвя конкретни мерки за недопускане на нова криза.

„Работим по различни варианти – директно договаряне, сключване на нови договори за част от позициите, както и укрепване на „Софекострой“ и общинското предприятие за третиране на отпадъци“, обяви Терзиев.

